快訊

白宮記者晚宴槍擊後首發聲！川普稱槍手為「孤狼」原本還想回去演說

學區焦慮／搶明星國中2歲就要卡位 少子化掀學區遷徙潮

鍋子燒焦別急著刷！用力清潔反而更難洗：這招快速清乾淨

聽新聞
0:00 / 0:00

港媒：迎APEC 深圳最嚴控菸令拚落地

中央社／ 台北26日電

今年APEC領導人峰會11月在深圳舉行，香港明報今天導，為迎接這一國際盛事，深圳近期大力提升城市國際化形象，深圳所有高鐵和火車站台已全域禁菸。

報導說，深圳控菸志工網路涵蓋全市，近期多區組織控菸宣傳活動，向商家及市民發放控菸資料，同時分組展開巡查，勸導不文明吸菸行為。

龍崗區控菸活動近日就指出，亞太經濟合作會議（APEC）即將到來，營造無菸公共環境「既符合國際通行的會務禮儀，也是保障參會人員身體健康的重要舉措」。

資料顯示，深圳2014年開始實施「深圳經濟特區控制吸菸條例」，2019年條例再次修訂，將巴士站台、地鐵出入口、電子菸都列入禁菸範圍，這一舉措在當時領先中國各地；2023年5月起，旅客和市民可在「別抽啦」app進行「控菸隨手拍」隨時投訴和舉報；2025年深圳更推出中國首個「無菸場所建設規範」地方標準。

不過，嚴格的控菸令在執行效果上屢遭詬病。不少網友昨天在社群平台發表當天在深圳巴士站台、高鐵站等「禁菸區」拍到的行人吸菸畫面，表示控菸有名無實。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

APEC 深圳 香港

延伸閱讀

大陸「十五五」開局之年 北上廣深首季 GDP 增逾5%

囂張！男子搭北捷吸電子煙 乘客勸阻遭噴煙挑釁氣炸：已投訴

中歐關係急凍…歐盟對俄第20輪制裁含多家中企 北京批「肆無忌憚」

小紅書掀香港「抱樹」打卡潮！遊客爭相爬樹勸不聽...樹枝都壓彎

相關新聞

員警大陸旅遊親友傷亡案 苗縣府、警察局關懷

苗栗警察分局龍騰派出所潘姓所長親友團到大陸旅遊發生車禍，造成潘與妻子受傷，同行的妻弟死亡案，苗栗縣政府、警方持續關懷，潘與妻子輕傷並無大礙，並將全力協助相關事宜。

青島一路口竟有18支監視器 大陸網友：太嚇人了

中國大陸監視器密布已非新鮮事，但近日有大陸網友反映，山東省青島市城陽區黑龍江中路與山河路交會處路口，兩根監控橫杆上出現密密麻麻的鏡頭，相關消息引發陸網熱議。有網友留言直指「杆子都快要承受不住了」。青島城陽公安分局25日發布通報指出，該路口兩根立杆共設有18個攝影設備及24個補光設備，其中部分因老化已停用未及時拆除，現已完成清理整改，並就管理疏失致歉。

禁團令解除了？台人遊甘肅遇翻車意外1死12傷 觀光署：親友自組團

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟同赴中國大陸甘肅省旅遊，不料今天下午傳出旅遊團搭乘的電動車發生翻車事故，潘姓所長夫婦受傷，妻弟傷重不治，這個旅遊團約30人，現任台中市警局警政監的邱姓警官也是團員。

博流量失控？陸千萬網紅逼女主播與鱷魚同缸 誘導未成年打賞數十萬遭封

大陸擁有千萬粉絲的網紅「夜巴黎」近日遭網友舉報，指其在直播中為博流量，逼迫旗下主播與鱷魚同處一缸，更多次將人用繩子綁住沉水處罰。另外，「夜巴黎」也被揭發疑冒用嫲嫲身份證掩飾未成年身份直播，並涉嫌誘導大量未成年粉絲打賞，金額高達逾10萬元人民幣(約新台幣46萬元)。目前，「夜巴黎」帳號已被封禁。

華晨宇辦個唱 撫仙湖居民：我們20年前遷村的犧牲算什麼

華晨宇「火星樂園2.0」演唱會被喊停落淚，引來粉絲痛批當地政府先准後喊卡的方式粗暴，但20年前為配合政府保護撫仙湖水源而搬遷的1000多名村民也相當心痛，當年他們被緊急搬遷，如今政府卻允許華晨宇團隊在他們的祖宅上搭建搭建舞台、硬化地面、開幾萬人的演唱會，淚喊「那我們老百姓之前的那些犧牲算什麼？」。

再現盛世長安…港展陝西165珍品 包括18件國家一級文物

「中國通史系列」第三個展覽「長安萬象─陝西隋唐文明展」25日起在香港歷史博物館舉行，展出來自陝西省11家文博單位的165件（套）文物，其中一半文物為首次在香港亮相，18件為國家一級文物，涵蓋陶俑、雕塑、拓片等，引領觀眾以魏晉南北朝作切入，感受隋唐歷史文化之繁華。展期至8月24日，免費入場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。