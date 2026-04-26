港媒：迎APEC 深圳最嚴控菸令拚落地

今年APEC領導人峰會11月在深圳舉行，香港明報今天導，為迎接這一國際盛事，深圳近期大力提升城市國際化形象，深圳所有高鐵和火車站台已全域禁菸。

報導說，深圳控菸志工網路涵蓋全市，近期多區組織控菸宣傳活動，向商家及市民發放控菸資料，同時分組展開巡查，勸導不文明吸菸行為。

龍崗區控菸活動近日就指出，亞太經濟合作會議（APEC）即將到來，營造無菸公共環境「既符合國際通行的會務禮儀，也是保障參會人員身體健康的重要舉措」。

資料顯示，深圳2014年開始實施「深圳經濟特區控制吸菸條例」，2019年條例再次修訂，將巴士站台、地鐵出入口、電子菸都列入禁菸範圍，這一舉措在當時領先中國各地；2023年5月起，旅客和市民可在「別抽啦」app進行「控菸隨手拍」隨時投訴和舉報；2025年深圳更推出中國首個「無菸場所建設規範」地方標準。

不過，嚴格的控菸令在執行效果上屢遭詬病。不少網友昨天在社群平台發表當天在深圳巴士站台、高鐵站等「禁菸區」拍到的行人吸菸畫面，表示控菸有名無實。

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