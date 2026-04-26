聽新聞
0:00 / 0:00
港媒：迎APEC 深圳最嚴控菸令拚落地
今年APEC領導人峰會11月在深圳舉行，香港明報今天導，為迎接這一國際盛事，深圳近期大力提升城市國際化形象，深圳所有高鐵和火車站台已全域禁菸。
報導說，深圳控菸志工網路涵蓋全市，近期多區組織控菸宣傳活動，向商家及市民發放控菸資料，同時分組展開巡查，勸導不文明吸菸行為。
龍崗區控菸活動近日就指出，亞太經濟合作會議（APEC）即將到來，營造無菸公共環境「既符合國際通行的會務禮儀，也是保障參會人員身體健康的重要舉措」。
資料顯示，深圳2014年開始實施「深圳經濟特區控制吸菸條例」，2019年條例再次修訂，將巴士站台、地鐵出入口、電子菸都列入禁菸範圍，這一舉措在當時領先中國各地；2023年5月起，旅客和市民可在「別抽啦」app進行「控菸隨手拍」隨時投訴和舉報；2025年深圳更推出中國首個「無菸場所建設規範」地方標準。
不過，嚴格的控菸令在執行效果上屢遭詬病。不少網友昨天在社群平台發表當天在深圳巴士站台、高鐵站等「禁菸區」拍到的行人吸菸畫面，表示控菸有名無實。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。