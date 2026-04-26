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青島一路口竟有18支監視器 大陸網友：太嚇人了

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
青島市城陽區一處路口監控立杆密集設置，多組監控攝影設備與補光燈集中排列，引發大陸網友對設備用途與規劃的討論。圖／取自南方都市報微博
青島市城陽區一處路口監控立杆密集設置，多組監控攝影設備與補光燈集中排列，引發大陸網友對設備用途與規劃的討論。圖／取自南方都市報微博

中國大陸監視器密布已非新鮮事，但近日有大陸網友反映，山東省青島市城陽區黑龍江中路與山河路交會處路口，兩根監控橫杆上出現密密麻麻的鏡頭，相關消息引發陸網熱議。有網友留言直指「杆子都快要承受不住了」。青島城陽公安分局25日發布通報指出，該路口兩根立杆共設有18個攝影設備及24個補光設備，其中部分因老化已停用未及時拆除，現已完成清理整改，並就管理疏失致歉。

青島城陽公安分局25日發布上述情況通報指出，針對網友關注的「一道路立杆安裝多部監控設備」一事，該局會同有關部門迅速開展核查。經排查，該立杆位於城陽區黑龍江中路與山河路交叉口，兩根立杆共裝有攝像設備18個、補光設備24個，其中12個攝像設備、16個補光設備因老化落後不能滿足實際需求已停用，未及時拆除，目前已清理整改完畢。

通報聲稱，上述問題反映出該局「工作不細緻、管理不到位、作風不紮實，對此深感愧疚，表示誠摯歉意」。通報並稱，下一步，該局將舉一反三，在全域範圍內深入排查，發現問題及時整改。感謝廣大網友的監督和關心支持。

星島頭條此前指出，近日有大陸網友反映，青島市城陽區黑龍江中路與山河路交會處路口，兩根監控橫杆上出現密密麻麻的鏡頭，誇張程度引發外界關注，並質疑是否存在重複建設或統一規劃問題。從網傳照片可見，路口針對來往的橫杆上，至少安裝近20個監控鏡頭。有網友表示，「以前這個路口的探頭（鏡頭）也不少，但沒有現在這麼多」。

南方都市報則提到，類似設施在多地曾引發爭議。2025年1月，有大陸網友發影片稱山西垣曲一道路立杆上有20餘個攝影鏡頭和照明設備。

相關消息在大陸社群平台微博掀起網友熱議。有網友留言提出一連串疑問，包括「是分幾批安裝的？什麼時候安裝？為何會有停用設備？使用周期平均多久？每個設備費用多少？是否可以公示？」等，質疑相關資訊透明度不足。

也有網友認為類似情況在多地普遍存在，屬「日常現象」，並留言稱「安裝的時候用的是公款，大家心裡都明白」，「懂得都懂」。另有評論指出「太嚇人了，這麼密集的監控」，質疑「實際上都是為了錢」，並表示「平時看不到嗎？非得讓網友監督」。

另有湖北網友稱，「我們這有條路幾乎每隔100米左右就有橫杆，上面有幾個攝像頭，有些不開，有些雖然開著但不測速，只是一閃一閃的，不知道意義何在，主要覺得很浪費，應該是相關項目在運作獲利」。

中國大陸 大陸 監控 青島 公安

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