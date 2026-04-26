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深圳女在公交站制止男吸菸 結局竟被帶到派出所「裸檢」

世界日報／ 中國新聞組／北京26日電
王女士的友人拍攝事發公交站，有明確的「禁止吸菸」標誌。(取材自澎湃新聞)
王女士的友人拍攝事發公交站，有明確的「禁止吸菸」標誌。(取材自澎湃新聞)

被稱為中國實施最嚴「控菸令」的城市廣東深圳，近日發生一起爭議控菸事件，一名女子稱她在已納入禁菸範圍的公交站台阻止一名男子吸菸時與對方發生衝突，警方不僅反指控她涉嫌「侮辱他人」，還要求她脫光包括內褲在內的衣物搜身，施壓讓她和解，讓她感到受辱。女子事後在網上控訴後引發全網憤怒，認為當事人遭到「裸檢羞辱」，諷刺深圳控菸是言行不一的「表演型人格」。當地官方25日晚緊急改口稱確認該男違反控菸條例並已處罰款。

據封面新聞報導，當事人王姓女子在網上控訴，24日下午5點20分，她和兩位朋友在深圳普聯科技園公交站內候車，一名男子在公交站內抽菸，「我一開始說能別抽了嗎？我挺難受的。他說這裡沒有禁菸標誌，不是公共場所，拒絕滅菸」。爭執中，她用手中飲料把男子手中的菸澆滅，男子撿起飲料瓶砸向她，王女隨即報警，雙方被帶到玉塘派出所做筆錄。

有網友24日發文表示，自己在深圳公交站阻止一名男子抽菸，雙方發生爭執。（取材自微博）
有網友24日發文表示，自己在深圳公交站阻止一名男子抽菸，雙方發生爭執。（取材自微博）

王女稱，在派出所配合調查期間，警方查詢「深圳經濟特區控制吸菸條例」確認了公共交通工具室外站台和等候隊伍所在區域是控菸區域，卻指她的行為涉嫌「侮辱他人」，警員還說了句「那咋辦我也抽」，堅持「覺得」公交站不算禁菸範圍。

王女稱，隨後警方要求她在派出所脫衣檢查，除被要求脫光衣物搜身（包括扒內褲）、摘除1200度近視眼鏡導致視線模糊，還長時間限制她如廁，致她最終失禁，同房間多名女性也反映遭遇類似對待，期間經歷「比緬北還黑」。警方最終以「不和解則拘留五天」施壓，讓她在精神崩潰狀態下簽署和解書才得以離開派出所。調解中，吸菸男子向她道歉，稱已認識到公交站台也是控菸場所。

王女在網上發文指控深圳警方處理態度很快在網上被大量轉發，引來大批網友怒指深圳長期高調自稱「中國最嚴控菸之城」，卻讓合法阻止吸菸的女當事人遭到「裸檢羞辱」，嘲諷刺深圳是言行不一的「表演型人格城市」。相關貼文在中國社媒上刷屏，並迅速衝上了熱搜第一。

在輿論壓力下，事發地深圳光明區25日晚發布聯合調查組通報稱，29歲王姓女子與33歲陳姓男子因制止吸菸行為發生爭執屬實，民警據報後按規定由女性工作人員在獨立封閉區域內對王女進行檢查。後來兩人在事發當晚「自願」達成和解互不追究對方責任。該男在上述區域吸菸已違反「控菸條例」，已責令該男改正違法行為，並處以行政罰款。

2014年，深圳開始實施「深圳經濟特區控制吸菸條例」。2019年將公交站台等列入禁菸範圍，2025年出台全國首個「無菸場所建設規範」地方標準，被稱中國最嚴控菸城市，但菸民與制止吸菸者衝突仍屢屢發生。

事發公交站。（取材自大河報）
事發公交站。（取材自大河報）

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

廣東 深圳 中國 警察 抽菸

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