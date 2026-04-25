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台人遊甘肅遇翻車意外1死12傷 陸委會表哀悼：全力協助善後事宜

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禁團令解除了？台人遊甘肅遇翻車意外1死12傷 觀光署：親友自組團

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴大陸四川黃龍九寨溝旅遊，昨發生車禍，造成1死、12傷。車禍示意圖。圖／AI生成
喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴大陸四川黃龍九寨溝旅遊，昨發生車禍，造成1死、12傷。車禍示意圖。圖／AI生成

苗栗警分局龍騰派出所潘姓所長和妻子、妻弟同赴中國大陸甘肅省旅遊，不料今天下午傳出旅遊團搭乘的電動車發生翻車事故，潘姓所長夫婦受傷，妻弟傷重不治，這個旅遊團約30人，現任台中市警局警政監的邱姓警官也是團員。

觀光署表示，本案是喜鴻旅行社辦理「旅客親友自組團體」赴大陸四川黃龍九寨溝旅遊，行程時間為4月20日至5月1日。昨天（24日）下午搭乘甘加秘境景區之遊園車時（車上15名旅客，含1名領隊）發生翻車意外，造成1人死亡及12人受傷。目前10人已出院，2人於醫院治療中。

觀光署表示，旅行社已依規定通報觀光署，旅行社亦依規定投保旅責險，已請旅行社妥善安置及協助旅客，並妥適安排善後及行程後續事宜。

中國大陸 四川 觀光署 旅行社

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