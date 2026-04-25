快訊

苗栗龍騰派出所長赴陸旅遊…巴士翻車多人傷亡 妻弟傷重不治

聽新聞
0:00 / 0:00

「流浪乞討人員」改稱「流散人員」 大陸修法用詞引爆網路群嘲

中央社／ 台北25日電

中國全國人大常委會官員昨天說，「社會救助法」草案將「流浪乞討人員」的表述修改為「流散人員」，理由是流浪乞討人員數量明顯減少，現在多為「暫時遇困人員」。消息一出，在中國社群引發群嘲；許多網友譏稱，改為「待富人員」更貼切。

中共建政後，對農村湧入城市的遊民實施強制收容遣送，稱他們是「盲流」（從農村盲目流入城市）。1982年，中國國務院頒布「城流浪乞討人員收容遣送辦法」，將遊民定義為「流浪乞討人員」，並沿用迄今。

據陸媒界面新聞，中國全國人大常委會法制工作委員會發言人施春風24日舉行記者會表示，全國人大常委會第22次會議將於4月27日至30日在北京舉行。其中，「社會救助法」草案將提請進行第3次審議。

他表示，根據各方面意見，按照「充分彰顯法治溫度、讓最困難群眾共用改革發展成果」的精神，草案3次審議稿擬在明確政府社會救助職責的基礎上，「幫助有勞動能力的社會救助人員發揮自身積極性，規定各級人民政府應當採取措施，鼓勵、支持和引導有勞動能力的社會救助對象自助自立、解困脫困」。

施春風稱，隨著全面建成小康社會和中國式現代化深入推進，中國「流浪乞討人員數量逐年下降、明顯減少」，目前相關救助管理機構救助的對象主要為走失或務工暫無著落等流散在外的「暫時遇困人員」。

他聲稱，根據中國社會救助工作發展變化的實際情況，草案將「流浪乞討人員」的表述修改為「流散人員」，更為準確、中性、簡潔。這一修改不涉及對該項救助制度內容的調整，不影響相關救助工作正常有序展開。

報導提到，中國民政部2025年6月曾表示，隨著經濟社會發展和脫貧攻堅全面完成，救助管理服務發生很多新變化，傳統的流浪乞討人員逐漸減少，臨時遇困人員成為主要服務對象。過去一年民政部門和救助管理機構共救助各類暫時遇困人員70.9萬人次，2024年幫助4051名走失人員回歸家庭。

2025年12月31日，中國民政部發布數據稱，當年救助流浪乞討等生活無著人員62.5萬人次。

官方數字背後則是，中國內需經濟疲弱，就業形勢嚴峻。社群不斷傳出畫面顯示，大量農民工湧入城市久久找不到工作，露宿街頭淪為遊民。

「流浪乞討人員」改為「流散人員」消息傳出後，在中國社群引發一面倒群嘲。在微博相關話題討論區，許多網友譏稱，「改為待富人員比較貼切」；「用待富比較高大上」。

還有網友形容「一散解千丐」；「這一改，世上以後就沒有乞丐了，高」；嘲諷官員「遣詞造句的能力，確實遙遙領先」、「漢字的博大精深都用在這種事情上面了」，「從此流浪乞討人員歸零」。

不少網友提到，中國現在已經沒有失業，也沒有待業，只有「靈活就業」。

遊民 北京 中共 全國人大

延伸閱讀

川普轉發保守派名嘴稱中國印度「爛地方」 禁出生公民權再添爭議

失聯10餘天…中國羽協主席「奧運冠軍」張軍傳遭紀監調查

北京戰略收縮／道義不敵利益 陸助伊朗有難題

WSJ：飛彈消耗過度 美保衛台更難 印太司令：遏制中國能力不受影響

相關新聞

博流量失控？陸千萬網紅逼女主播與鱷魚同缸 誘導未成年打賞數十萬遭封

大陸擁有千萬粉絲的網紅「夜巴黎」近日遭網友舉報，指其在直播中為博流量，逼迫旗下主播與鱷魚同處一缸，更多次將人用繩子綁住沉水處罰。另外，「夜巴黎」也被揭發疑冒用嫲嫲身份證掩飾未成年身份直播，並涉嫌誘導大量未成年粉絲打賞，金額高達逾10萬元人民幣(約新台幣46萬元)。目前，「夜巴黎」帳號已被封禁。

華晨宇辦個唱 撫仙湖居民：我們20年前遷村的犧牲算什麼

華晨宇「火星樂園2.0」演唱會被喊停落淚，引來粉絲痛批當地政府先准後喊卡的方式粗暴，但20年前為配合政府保護撫仙湖水源而搬遷的1000多名村民也相當心痛，當年他們被緊急搬遷，如今政府卻允許華晨宇團隊在他們的祖宅上搭建搭建舞台、硬化地面、開幾萬人的演唱會，淚喊「那我們老百姓之前的那些犧牲算什麼？」。

再現盛世長安…港展陝西165珍品 包括18件國家一級文物

「中國通史系列」第三個展覽「長安萬象─陝西隋唐文明展」25日起在香港歷史博物館舉行，展出來自陝西省11家文博單位的165件（套）文物，其中一半文物為首次在香港亮相，18件為國家一級文物，涵蓋陶俑、雕塑、拓片等，引領觀眾以魏晉南北朝作切入，感受隋唐歷史文化之繁華。展期至8月24日，免費入場。

夜王票房快贏過九龍城寨 黃子華有望包辦賣座港片前3名

黃子華主演「夜王」上映兩個多月票房破億，近日再推出導演版，截至23日晚上8時累收1.124億（港元，下同，約1400萬美元），尚欠數十萬便超越「九龍城寨之圍城」，進占香港最賣座華語電影季軍，屆時頭三位作品均是黃子華主演。

罕見高仿真機票詐騙案 騙香港保險70宗 涉21.69萬美元

香港近日揭發一起罕有詐騙案，犯罪集團以高度仿真機票和登機證等詐騙保險公司，所涉款項達170萬元（港幣，下同，約21.69萬美元）。

陸網熱議！疑土地糾紛 前任村支書開推土機鏟土「埋」村民

大陸社群平台日前流出一段「推土機鏟土埋民眾」的片段，引起輿論注意。該片段標註此事件為前山西代縣水峪村任姓村支書所為，影片中，他開著推土機鏟土，離他不遠處則是身穿紅衣的民眾被土方困住，情況危急。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。