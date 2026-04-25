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博流量失控？陸千萬網紅逼女主播與鱷魚同缸 誘導未成年打賞數十萬遭封

香港01／ 撰文／許靖雯
大陸擁有千萬粉絲的網紅「夜巴黎」近日遭網友舉報，指其在直播中為博流量，逼迫旗下主播與鱷魚同處一缸，更多次將人用繩子綁住沉水處罰。示意圖/AI生成
大陸擁有千萬粉絲的網紅「夜巴黎」近日遭網友舉報，指其在直播中為博流量，逼迫旗下主播與鱷魚同處一缸，更多次將人用繩子綁住沉水處罰。示意圖/AI生成

大陸擁有千萬粉絲的網紅「夜巴黎」近日遭網友舉報，指其在直播中為博流量，逼迫旗下主播與鱷魚同處一缸，更多次將人用繩子綁住沉水處罰。另外，「夜巴黎」也被揭發疑冒用嫲嫲身份證掩飾未成年身份直播，並涉嫌誘導大量未成年粉絲打賞，金額高達逾10萬元人民幣(約新台幣46萬元)。目前，「夜巴黎」帳號已被封禁。

直播畫面血脈賁張 逼人與鱷魚同處魚缸

《紅星新聞》報導，網上流傳多段「夜巴黎」直播影片，其中一段影片顯示，兩名女主播被強行要求鑽進一個透明大魚缸，而缸內竟放置了一條鱷魚，女主播被嚇到表情痛苦扭曲，不斷求饒掙扎。

然而，畫外音中的「夜巴黎」卻語氣冷淡，甚至惡言相向：「怕啥啊一直叫？水還潑我臉上，有病吧？！現在憋氣，進去5秒鐘！」全然無視他人的人身安全與精神狀態。

模擬溺水酷刑 把人瘋狂按頭入水6次

除了「鱷魚魚缸」外，其他影片更揭露其更加殘忍的行徑。有旗下主播疑在「PK（直播競賽）」落敗後，被當作博取流量的工具，被繩索捆綁並強行沉入水缸中，旁邊還有人按住她的頭部，最多的一次居然把人頭部按入水中6次，場面非常危險。

偽造身份直播5年 誘未成年人豪擲10萬人民幣

據《大河報》報導，有網友舉報，「夜巴黎」本人真實身份疑為未成年人，長期冒用嫲嫲「徐秀蓮」的身份證進行實名認證，以此規避監管機制，在未成年身份在平台直播長達5年之久。

此外，「夜巴黎」在直播中多次宣揚「讀書無用論」，自詡初中輟學後年入千萬，誘導未成年人效仿棄學。

還有知名網紅實名舉報，指其未成年女兒受「夜巴黎」誘導，給她刷禮物高達10多萬元（人民幣，下同）。另有家長亦指控，女兒曾一次性給「夜巴黎」刷出9600元人民幣(約新台幣4.4萬元)的打賞。

另外，「夜巴黎」所屬的廣州嘉火傳媒有限公司更被指簽約多名低齡主播，最小的僅14歲。

律師：公會涉嫌詐騙 最高可判監逾10年

據了解，鱷魚影片是2025年的直播片段，直播平台之前已做出相應的處罰，如今影片在網上引發關注，許多網友認為「夜巴黎」傳播危險內容，紛紛舉報。

此前「夜巴黎」帳號主頁顯示，其有粉絲1113.4萬，獲贊1.9億。惟直播畫面遭到輿論抨擊後，「夜巴黎」帳號在23日顯示「帳號已封禁」。

對於「夜巴黎」及其所屬MCN公司的行徑，上海理振律師事務所律師李振武分析指出，公會及主播涉嫌多重違法：組織未成年人違規直播（違反《未成年人保護法》）、冒用身份證、誘導詐騙（大額打賞）等，如果數罪併罰最高可判10年以上。

對於這次的事件，「夜巴黎」所屬的廣州嘉火傳媒有限公司至今仍未出面說明。

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文章授權轉載自《香港01》

直播主 網紅 主播 大陸

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