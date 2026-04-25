陸網熱議！疑土地糾紛 前任村支書開推土機鏟土「埋」村民

大陸社群平台日前流出一段「推土機鏟土埋民眾」的片段，引起輿論注意。該片段標註此事件為前山西代縣水峪村任姓村支書所為，影片中，他開著推土機鏟土，離他不遠處則是身穿紅衣的民眾被土方困住，情況危急。

齊魯晚報旗報導，有大陸網友在社交平台發布一段推土機「活埋」村民影片稱，山西省忻州市代縣水峪村前村支書任某某，日前開著推土機「掩埋」村民。

代縣相關部門負責人表示，因土地糾紛，水峪村前村支書任某某，開著推土車將一村民埋在土裡，事發當天被埋村民被及時救出，經送醫檢查後確認無礙。當地公安局將涉嫌尋釁滋事罪的任某某刑事拘留。

網傳影片顯示，這名任姓前村支書在高處開著巨型推土機，不停鏟土朝下方推，下方則是一名半身埋在土裡的紅衣男子，背景音還不時傳出哀嚎聲，此時，遠方還有數名疑似身著員警單位制服的人士在旁觀看，卻絲毫沒有上前制止意圖。

影片拍攝者表示，這名前村支書疑欲強佔村民土地，要直接把村民埋了。對此官方回覆稱，初步了解，雙方因土地問題產生糾紛，事件緣由警方正調查。