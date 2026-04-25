華晨宇辦個唱 撫仙湖居民：我們20年前遷村的犧牲算什麼

華晨宇「火星樂園2.0」演唱會被喊停落淚，引來粉絲痛批當地政府先准後喊卡的方式粗暴，但20年前為配合政府保護撫仙湖水源而搬遷的1000多名村民也相當心痛，當年他們被緊急搬遷，如今政府卻允許華晨宇團隊在他們的祖宅上搭建搭建舞台、硬化地面、開幾萬人的演唱會，淚喊「那我們老百姓之前的那些犧牲算什麼？」。

一名撫仙湖的居民在網路上留了一段話，他說：「我的祖宅，原來離撫仙湖水大概就三米的距離，20年前響應國家保護撫仙湖，整體搬遷到1公里以外，從來沒有任何怨言。現在，你卻在我家搬走的祖宅上搭建舞台，硬化地面，開幾萬人的演唱會，那我們之前做的那些，老百姓的那些，算什麼犧牲？」。

這位居民說，20年前，他們響應政府號召搬走了，房子拆了，地騰出來了，心裡就算不捨，也毫無怨言，因為那是為了保護撫仙湖，為了大家的水源。但20年後，他們騰出來的那塊地，被硬化了，被搭上舞台，要被幾萬人踩踏，要辦演唱會。當年他們搬走是為了保護環境，現在這塊地卻要承受一場數萬人的商業演出，「難以理解」，心裡更不好受。

據了解，撫仙湖生態移民搬遷涉及350戶1348人，拆除房屋113萬平方米，騰退土地2365畝，全部實施生態修復。

紅星新聞報導，華晨宇演唱會場地位於環湖公路南側臨近撫仙湖方向，場地南面一塊公告欄顯示，當地屬於澄江市環湖棚戶區改造暨生態移民搬遷點，指原位於此的小白祥村因政府為保護撫仙湖生態，對該村實施搬遷計畫。多名當地居民認為，該演唱會地址屬於撫仙湖保護的「紅線」範圍以內，「環湖路以內的都屬於紅線」。

此外，據網易報導，演唱會官宣後，撫仙湖周邊的飯店價格瘋漲快一個月，有網民吐槽，平時200元（人民幣，下同）左右的飯店，五一期間漲到2500多塊，甚至還有飯店推出379元和381元的「普通帳篷房」，而一套普通露營帳篷才賣幾百塊錢，也引發爭議。