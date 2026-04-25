夜王票房快贏過九龍城寨 黃子華有望包辦賣座港片前3名

黃子華主演「夜王」上映兩個多月票房破億，近日再推出導演版，截至23日晚上8時累收1.124億（港元，下同，約1400萬美元），尚欠數十萬便超越「九龍城寨之圍城」，進占香港最賣座華語電影季軍，屆時頭三位作品均是黃子華主演。

香港最賣座華語電影冠亞軍的「破•地獄」及「毒舌大狀」，也是由黃子華主演。

明報報導，23日晚「夜王」舉行慶功宴，筵開20多席慰勞台前幕後，導演吳煒倫表示希望「夜王」能刷新自己前作「毒舌大狀」的最賣座華語片亞軍成績。黃子華23日晚與謝君豪、何啟華、楊偲泳、盧鎮業、李芯駖、譚旻萱及導演吳煒倫等出席慶功宴，黃子華送私人珍藏的名牌打火機及充氣瓶給吳煒倫打氣。

據報導，「夜王」導演版讓楊偲泳與何啟華、陳獻略被刪走的3P情慾戲重見天日，吳煒倫稱看慣日本「愛情動作片」，覺得3P戲不算太激。黃子華與廖子妤也有床戲，他搞笑形容過程好暗黑。黃子華相信如叫他演3P戲一定做不來，擔心令觀眾嘔。

報導稱，導演版的3P情慾戲成為觀眾熱議話題，楊偲泳稱有女性朋友看後覺得尺度相比台灣、南韓和日本，香港已算保守。拍這類戲有否底線？她認為最緊要看劇本和角色需要，「是我從影以來最大膽演出，有做足心理準備，收劇本就打電話跟何啟華溝通」。何啟華形容該場3P戲是他人生中拍得最緊張的三部戲之一，慶幸與對手認識多年，方便溝通。他承認當時吃完「蒜蓉白菜仔」後與楊偲泳拍接吻戲，拍攝前有參考不同地方的「愛情動作片」。

另外，鄭秀文7月在啟德主場館舉行演唱會，黃子華曾說考慮當嘉賓勁歌熱舞，他23日晚稱為勢所逼才這樣說，當日他有工作未知能否捧場，「我對自己有要求，但自知必定走音，唱歌唔啱beat（不協調），跳舞又甩皮甩骨，練吉他也需要時間」。