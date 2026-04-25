再現盛世長安…港展陝西165珍品 包括18件國家一級文物

「中國通史系列」第三個展覽「長安萬象─陝西隋唐文明展」25日起在香港歷史博物館舉行，展出來自陝西省11家文博單位的165件（套）文物，其中一半文物為首次在香港亮相，18件為國家一級文物，涵蓋陶俑、雕塑、拓片等，引領觀眾以魏晉南北朝作切入，感受隋唐歷史文化之繁華。展期至8月24日，免費入場。

大公報報導，展覽展出文物時間跨越由魏晉南北朝至隋唐，涵蓋法門寺和何家村這兩大重要考古地出土的文物，呈現唐朝風華，盡展隋唐文化歷史發展脈絡。

開幕儀式於昨日舉行，香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時表示，唐代都城長安是舉世嚮往的國際都會。今日的香港，作為中外文化藝術交流中心，與隋唐長安同樣展現開放包容的國際都會特質，推動多元民族文化的深度融合。兩者皆在文化藝術交流中扮演關鍵的橋梁角色，體現樞紐城市的獨特魅力。市民可於展覽中欣賞中國古代文明瑰寶，感受中華文化的深厚底蘊與獨特魅力。

「長安萬象—陝西隋唐文明展」24日在香港歷史博物館開幕，展覽精選逾165件（套）來自陝西以及香港出土的珍貴文物，當中18件（套）為國家一級文物，展覽免費入場，展期由4月25日至8月24日；圖為唐代彩繪雙環望仙髻女舞俑（右二）、白陶舞馬（右四）展品。（中新社）

據報導，展覽以唐長安城「里坊制」為布局理念，融會隋唐詩句與壁畫元素，呈現隋唐兩代的文化特色。來自陝西11個文博單位的超過120件（套）精選藏品，近一半文物首次來港亮相，涵蓋宗教、女性、經濟、外族等不同維度文物，彰顯大唐開放包容的盛世氣象。當中有三件國家一級文物首次在香港展出：用以盛裝佛骨的「智慧輪盝頂純金寶函」、反映初唐至盛唐時期對女性審美的「彩繪雙環望仙髻女舞俑」，以及何家村窖藏的「鎏金蓮花形銀器」，體現盛唐極高金銀器製作水平。其他一級文物包括如白玉般素美、翩翩起舞的「白陶舞馬」，展示舞馬這項由西域傳入中原的特色文娛活動；以及紋飾精美、為皇室御賜賞玩珍物的「開元通寶」銀錢等。

報導稱，展覽同場展出逾40套在香港出土的六朝至唐代文物，包括元朗石崗出土的「魂瓶連蓋」、赤鱲角深灣村出土的「長沙窰釉瓷片」和大嶼山沙咀頭出土的「青釉杯」、大嶼山沙咀頭出土的唐代六繫陶罐等，既印證香港在唐朝時隸屬東莞縣，也反映唐代中央在香港屯門設立軍鎮的歷史。