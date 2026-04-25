陸26歲設計師月加班19天猝死 「1原因」公司拒認工傷掀議

中國大陸26歲建築設計師馮宇浪，於2025年7月被同事發現倒斃於辦公室的折疊椅上。家屬指控，死者生前一個月內有19天在公司熬夜加班，惟陝西省榆林人社局以死者凌晨曾玩遊戲為由拒絕認定為工傷。家屬提起工傷訴訟，案件於本月10日開庭，目前仍在等最後判決。

凌晨四五點還在對接甲方

陸媒《看看新聞》報導，死者馮宇浪任職於一家僅有3人的微型建築設計公司，雙方未簽訂正式勞動合同，亦沒有「五險一金」（大陸用人單位為勞動者提供的福利保障）。

當日馮男在公司加班，他向母親許下「明天真回來」的承諾，又於凌晨向妻子小樊發送微信「晚安，老婆寶貝。」豈料翌日同事發現馮男躺在折疊椅上，已經沒有了呼吸。他的死亡醫學證明書上寫著 「心臟性猝死」，法醫判斷死亡時間在凌晨4點至6點之間。

馮男妻子小樊表示，丈夫的公司屬於項目制，沒有上下班打卡，出事那天已經是他一個月內留在辦公室加班的第19天。她翻看閉路電視畫面發現，丈夫長期凌晨工作，甚至凌晨四五點還在對接甲方。

凌晨打遊戲兩小時 當局拒認工傷

然而，這場悲劇在申請工傷認定的過程中陷入僵局。陝西省榆林人社局拒絕認定馮男為工傷，理由是死者的死亡時間在凌晨4點至6點之間，距離正常下班已超過10小時，且公司提供的記錄顯示，他在當晚1點至3點曾參與戰隊遊戲。

人社局認為，馮男雖死亡於公司辦公室內，但在辦公室長時間從事個人遊戲活動，並於凌晨在折疊床上休息，不能認定其死亡時處於「工作崗位」。

小樊對此表示憤怒及無法接受。她指出，丈夫當時的電腦畫面仍開啟著四個建築設計軟件，打遊戲只是工作間隙的調劑，放鬆一下是為了繼續工作。

4月10日，這場關於「工傷」的行政訴訟開庭，目前仍在等待最後的判決。

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文章授權轉載自《香港01》