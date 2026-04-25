快訊

手機特價優惠！iPhone 17 Pro Max省3110元、ASUS Zenfone 12 Ultra砍7千元

陸26歲設計師月加班19天猝死 「1原因」公司拒認工傷掀議

美伊代表赴巴基斯坦！川普提「2大底線」：伊朗將提出滿足美國的方案

聽新聞
0:00 / 0:00

陸26歲設計師月加班19天猝死 「1原因」公司拒認工傷掀議

香港01／ 撰文：許靖雯
陝西26歲設計師凌晨公司猝死，死者生前一個月內有19天在公司熬夜加班。示意圖／ingimage
陝西26歲設計師凌晨公司猝死，死者生前一個月內有19天在公司熬夜加班。示意圖／ingimage

中國大陸26歲建築設計師馮宇浪，於2025年7月被同事發現倒斃於辦公室的折疊椅上。家屬指控，死者生前一個月內有19天在公司熬夜加班，惟陝西省榆林人社局以死者凌晨曾玩遊戲為由拒絕認定為工傷。家屬提起工傷訴訟，案件於本月10日開庭，目前仍在等最後判決。

凌晨四五點還在對接甲方

陸媒《看看新聞》報導，死者馮宇浪任職於一家僅有3人的微型建築設計公司，雙方未簽訂正式勞動合同，亦沒有「五險一金」（大陸用人單位為勞動者提供的福利保障）。

當日馮男在公司加班，他向母親許下「明天真回來」的承諾，又於凌晨向妻子小樊發送微信「晚安，老婆寶貝。」豈料翌日同事發現馮男躺在折疊椅上，已經沒有了呼吸。他的死亡醫學證明書上寫著 「心臟性猝死」，法醫判斷死亡時間在凌晨4點至6點之間。

馮男妻子小樊表示，丈夫的公司屬於項目制，沒有上下班打卡，出事那天已經是他一個月內留在辦公室加班的第19天。她翻看閉路電視畫面發現，丈夫長期凌晨工作，甚至凌晨四五點還在對接甲方。

凌晨打遊戲兩小時　當局拒認工傷

然而，這場悲劇在申請工傷認定的過程中陷入僵局。陝西省榆林人社局拒絕認定馮男為工傷，理由是死者的死亡時間在凌晨4點至6點之間，距離正常下班已超過10小時，且公司提供的記錄顯示，他在當晚1點至3點曾參與戰隊遊戲。

人社局認為，馮男雖死亡於公司辦公室內，但在辦公室長時間從事個人遊戲活動，並於凌晨在折疊床上休息，不能認定其死亡時處於「工作崗位」。

小樊對此表示憤怒及無法接受。她指出，丈夫當時的電腦畫面仍開啟著四個建築設計軟件，打遊戲只是工作間隙的調劑，放鬆一下是為了繼續工作。

4月10日，這場關於「工傷」的行政訴訟開庭，目前仍在等待最後的判決。

延伸閱讀：

兒子遭欺凌　雲南父在學校調解時情緒激動猝死　現場無人會用AED

午飯時間去公司指定健身室運動猝死　內地法院2原因判：算工傷

文章授權轉載自《香港01》

工傷 中國大陸 加班

延伸閱讀

赴土耳其全口植牙卻被拔光牙齒 英男得知要「無牙半年」崩潰

70歲阿婆迷戀直播！半年瘋狂打賞330萬人民幣積蓄清零

泰國潑水節15歲少女遭軍人性侵！闖廁所要脅：別叫 否則就殺了你

涉殺人案 雲云科技負責人：犯了人生最大錯誤

相關新聞

陸26歲設計師月加班19天猝死 「1原因」公司拒認工傷掀議

中國大陸26歲建築設計師馮宇浪，於2025年7月被同事發現倒斃於辦公室的折疊椅上。家屬指控，死者生前一個月內有19天在公司熬夜加班，惟陝西省榆林人社局以死者凌晨曾玩遊戲為由拒絕認定為工傷。家屬提起工傷訴訟，案件於本月10日開庭，目前仍在等最後判決。

多人被騙至泰緬邊境從事電詐 陸駐泰使館籲提警惕

中國大陸駐泰國使館24日指，近期，多名中國公民被不法分子以「高薪招聘」、旅遊觀光等名義誘騙，經泰國前往泰緬邊境後從事電信網路詐騙等違法犯罪活動，個別人員遭遇人身控制、暴力侵害和非法拘禁，嚴重危及生命安全和合法權益。陸駐泰使館提醒赴泰的中國公民務必強化風險意識，加強安全防範，遠離非法活動，確保人身和財產安全。

陸第2條跨省地鐵 南京地鐵通馬鞍山

連接大陸江蘇省南京市與安徽省馬鞍山市的跨省地鐵—寧馬市域鐵路，二十二日正式通車營運。此為繼上海至江蘇蘇州昆山地鐵十一號線後，大陸第二條跨省市地鐵線路，亦是首條由兩地政府共同出資、共同管理的跨省區域鐵路，為長三角區域一體化發展提供新範例。

陸「天問三號」火星探測任務 計畫2031年前後帶回樣本

中國大陸行星探測工程之一的「天問三號」火星採樣返回任務，計畫於2028年前後實施發射，2031年前後攜帶火星樣品返回地球，有望實現人類首次火星取樣返回。大陸國家航天局今天進一步發布消息指，共遴選出5個合作項目將隨同搭載升空，其中包括香港中文大學、義大利國家核物理研究院的儀器。

搶不到高鐵票？加國女歌手取消北京巡演 罕見理由被質疑

一條演出取消通告，22日引發網友們的討論。上海粉鹿文化傳播有限公司22日發布演出取消公告，聲明稱原定於4月30日在北京門空間舉行的加拿大R&B女歌手海莉斯莫（Haley smalls）中國巡演北京站，因「五一高鐵搶票特色且藝人抗拒和擔憂諸如東方航空和飛行過多等綜合因素」，怕影響接下來的行程，現確定取消此次演出，並為購票觀眾辦理退款。這一罕見的理由，讓中國網友驚呆。有樂迷質疑，主辦方是因「票賣不出去」才取消演出。

THE亞洲大學排名 港八大全晉百強 中大連九年躋身前十

國際高等教育機構泰晤士高等教育（THE）昨天公布2026年亞洲大學排名，香港八間資助大學首次全部晉升亞洲百強，香港大學續列亞洲第六，屬全港最高，而香港中文大學則排第十；新上榜的則有香港教育大學和嶺南大學。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。