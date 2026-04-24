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陸「天問三號」火星探測任務 計畫2031年前後帶回樣本

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸有望在2028年左右發射天問三號去火星挖取土壤。圖為2021年6月11日，天問一號著陸火星首批科學影像圖公布。右為著陸平台，左為祝融號火星車。(新華社)
大陸有望在2028年左右發射天問三號去火星挖取土壤。圖為2021年6月11日，天問一號著陸火星首批科學影像圖公布。右為著陸平台，左為祝融號火星車。(新華社)

中國大陸行星探測工程之一的「天問三號」火星採樣返回任務，計畫於2028年前後實施發射，2031年前後攜帶火星樣品返回地球，有望實現人類首次火星取樣返回。大陸國家航天局今天進一步發布消息指，共遴選出5個合作項目將隨同搭載升空，其中包括香港中文大學、義大利國家核物理研究院的儀器。

新華社報導，大陸國家航天局24日在第十一個「中國航天日」主場活動啟動儀式上，正式發布天問三號任務合作項目遴選結果。

其中，軌道器將搭載3台合作載荷，分別為：國際空間研究委員會（COSPAR）探索工作組牽頭研製的火星PEX光譜儀，用於開展火星生命痕跡探尋及表面礦物成分探測﹔澳門科技大學牽頭研製的火星分子離子成分分析儀，用於開展火星大氣逃逸過程探測﹔香港中文大學牽頭研製的激光外差光譜儀，用於開展火星大氣水同位素廓線分布及火星風場探測。

服務器將搭載香港大學牽頭研製的火星地物高光譜成像儀，用於開展生命痕跡、含水礦物及資源普查等探測。著陸器則將搭載義大利國家核物理研究院-弗拉斯卡蒂國家實驗室牽頭研製的激光角反射器陣列，用於在火星表面布設精確基準點。

大陸國家航天局表示，自2025年4月發布合作機遇公告後，共收到28份合作意向，該局按照「科學價值高、對任務支撐大、工程可實現性強、技術成熟度高」的遴選原則，最終遴選出5個合作項目。

天問三號探測器由著上服組合體（著陸器、上升器、服務器）和軌返組合體（軌道器、返回器）組成。天問三號任務總設計師劉繼忠今年3月受訪時表示，這項任務通過前期的技術攻關和深化論證，相關關鍵技術均已取得突破性成果。工程主線正在開展初樣研製，計畫今年轉入正樣研製階段，各項工作進展順利。

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