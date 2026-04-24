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多人被騙至泰緬邊境從事電詐 陸駐泰使館籲提警惕

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
去年4月，900多名在在緬甸當陽等地進行跨境電信詐騙的陸籍嫌犯被移交陸方。（北京日報）
去年4月，900多名在在緬甸當陽等地進行跨境電信詐騙的陸籍嫌犯被移交陸方。（北京日報）

中國大陸駐泰國使館24日指，近期，多名中國公民被不法分子以「高薪招聘」、旅遊觀光等名義誘騙，經泰國前往泰緬邊境後從事電信網路詐騙等違法犯罪活動，個別人員遭遇人身控制、暴力侵害和非法拘禁，嚴重危及生命安全和合法權益。陸駐泰使館提醒赴泰的中國公民務必強化風險意識，加強安全防範，遠離非法活動，確保人身和財產安全。

該使館提醒，勿輕信社群媒體、短影片平台、即時通訊裡的「高薪招聘」、「結伴旅行」、「零門檻出國工作」等資訊，謹慎結交網友，警惕網友提供的出境工作或旅遊邀請。另外，提高對熟人介紹或中介推薦的境外工作資訊的甄別，謹防「熟人陷阱」。

同時，嚴格遵守泰國及有關國家法律法規，切勿非法越境或貿然前往邊境地區，非法出境不僅面臨人身風險，也將承擔法律責任。

另外，該使館提醒，務必透過合法中介或正規企業獲取就業資訊，核實用工單位資格、工作地點及內容，提前辦妥工作簽證，簽訂合法勞動合約，警惕「報到後再簽合約」等說詞，並且妥善保管護照等重要證件，不隨意交由他人保管，防止被控制或限制人身自由。

該使館也提到，出境前將行程、工作地點及聯絡方式告知家人，儘量結伴出行，與親友保持定期聯絡。如通訊突然中斷，應引起高度重視和警惕；如遭遇誘騙、拘禁或其它危險，應在確保自身安全前提下，盡快聯絡當地警方，或駐泰使領館求助，也可向國內親屬求助報警。最後文章也提醒，電信網路詐騙等違法犯罪行為將受法律嚴懲，切勿抱有僥倖心理參與其中。

泰國 詐騙集團 電信詐騙

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