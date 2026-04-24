宏福苑聽證…消防處：集中滅火爭逃生時間 事後檢討仍覺可行

香港宏福苑大火聽證會，香港消防處副處長（行動）陳慶勇昨供稱，當時選擇集中資源於宏昌閣和宏泰閣遏止火勢而非抽調人手到其他大廈疏散，是希望為居民爭取逃生時間，以免火勢蔓延更快，也避免更多物品掉落堵塞「生路」影響居民逃生及前線救援，事後檢討仍覺得是可行方案。

明報報導，有居民質疑消防用來救火的消防喉數量不足，陳慶勇稱當時策略是於內部救火，市民見到的是大廈外部情況，粗略估計每座大廈內會用5至6條消防喉，又說樓梯環境狹窄，開太多喉反而阻礙推進。代表宏福苑火災獨立委員會的資深大律師杜淦堃引述消防行動紀錄，顯示前線消防員救援進度，陳慶勇指出，相關紀錄未必代表當時已「打火（即火勢受控）」到某樓層，消防員有可能衝上其他樓層搜救，只是經過部分樓層。

報導稱，杜淦堃關注若當日更早將火升至四級，會否有更多資源在場協助疏散工作。陳慶勇稱，當日下午近3時升至三級火屬合理做法，惟事後回想同意更早升級可能會更好。他亦提及升至五級火的安排，因現場人手足夠，他於升級前已建議在各層安排高級人員主責，隨人員到位，加上火勢持續，及天黑和視野不清，風險增加，決定傍晚6時22分升級。他說，現場當時已有五級火應有人手的6倍。

據報導，陳慶勇指出，視乎現場火勢及人手，當時有兩個選擇，一是集中資源壓止火勢，二是抽調人手到宏盛閣等大廈疏散居民，但抽調人手疏散，有可能令火勢更快蔓延至其他座數，也可能有更多物品從高處掉落，堵塞「生路」影響居民逃生，並對前線消防構成危險，故當時選擇集中資源遏止火勢，為居民爭取逃生時間。

另有媒體報導，在前天的聽證會上，杜淦堃向助理消防處長翁錦雄表示，宏福苑發生大火前，曾有居民向消防處投訴屋苑各種消防風險問題，但最終未獲跟進。

翁錦雄回應說，屋苑後樓梯「生口」、工人吸菸、棚網易燃及發泡膠封窗等風險，是房屋局、勞工處及屋宇署的職權，無一與消防處有關。但他承認，消防處接獲投訴後，沒有轉給其他部門處理，做法「不理想」。

香港經濟日報發表社評表示：「連日的證供，將一個個怵目驚心的事實攤開在公眾眼前：逃生通道被擅自拆窗開『生口』、易燃的發泡膠被用作封窗物料、消防設施被長期關閉、易燃物料阻塞通道，連普通居民都看得出來的火災風險，竟沒有政府部門承認是其管轄範圍。」

社評表示：「部門之間互相卸責，居民投訴無門，最終釀成奪命慘劇。」