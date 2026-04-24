THE亞洲大學排名 港八大全晉百強 中大連九年躋身前十

國際高等教育機構泰晤士高等教育（THE）昨天公布2026年亞洲大學排名，香港八間資助大學首次全部晉升亞洲百強，香港大學續列亞洲第六，屬全港最高，而香港中文大學則排第十；新上榜的則有香港教育大學和嶺南大學。

綜合文匯、大公報報導，2026 THE亞洲大學排名共有36個國家及地區共929所高校上榜，較去年明顯增加。在高教競爭愈發激烈的趨勢下，今年亞洲前十大學整體格局維持不變，包括內地占五所，新加坡及香港各占兩所，餘下一所來自日本，只是名次略有調整，其中清華大學、北京大學續居首二位；新加坡國立大學緊隨其後位列第三。

其他港校方面，香港科技大學及香港理工大學繼續排第12及第18；香港城市大學上升2位排第14。而港教大、嶺大，及港浸大更是表現亮眼，前兩者甫上榜便分列第37及第84，後者亦大幅進步10名打入區內前40。

連續九年躋身亞洲前十的中大表示，未來將繼續憑藉雄厚學術資源，配合完善的人才培育與學術發展策略，為亞洲以至全球的知識進步與社會發展作貢獻。

嶺大校長秦泗釗欣見大學首次參與THE排名即晉身百強，該校未來將把握毗鄰北部都會區的地理優勢，進一步提升學術影響力，推動跨學科產學研合作與知識轉移。

香港教育局局長蔡若蓮形容成績令人鼓舞，除印證港府持續投放資源及推行多項提升教育競爭力措施的成效，更展現了香港一流學府、一流學科的雄厚實力。

專門研究國際高等教育政策發展的香港恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪表示，香港的大學於國際及區域性排名集體向前，主要是受惠於港府多年來持續投放資源，得以招攬全球頂尖人才來港發展，並吸引海外學生來港升學，進一步鞏固「留學香港」品牌和擴充教研資源；而有關效應不僅體現在八所資助大學，香港私立及自資院校持續發展勢頭同樣可見增長。

談及如何鞏固及提升港校排名，莫家豪提出兩大方向：第一，繼續與內地保持良好協作；第二，維持香港的國際聯繫。他表示，大學排名普遍重視研究表現及國際區域合作，港校需要繼續發揮國際化優勢，持續取得全球認可，同時增強研究成果產出能力。