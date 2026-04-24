快訊

川普又點名台灣！稱美將奪50%晶片市場 卓榮泰提三項回應

女警產後失血亡！統計曝孕婦死因多羊水栓塞 台大名醫嘆：說出現就出現

險耳中風又驚傳死訊！蔡琴1舉動破除謠言 吐巡演心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

THE亞洲大學排名 港八大全晉百強 中大連九年躋身前十

世界日報／ 香港新聞組／香港24日電
THE亞洲大學排名香港院校表現 資料來源：泰晤士高等教育（THE）
THE亞洲大學排名香港院校表現 資料來源：泰晤士高等教育（THE）

國際高等教育機構泰晤士高等教育（THE）昨天公布2026年亞洲大學排名，香港八間資助大學首次全部晉升亞洲百強，香港大學續列亞洲第六，屬全港最高，而香港中文大學則排第十；新上榜的則有香港教育大學和嶺南大學。

綜合文匯、大公報報導，2026 THE亞洲大學排名共有36個國家及地區共929所高校上榜，較去年明顯增加。在高教競爭愈發激烈的趨勢下，今年亞洲前十大學整體格局維持不變，包括內地占五所，新加坡及香港各占兩所，餘下一所來自日本，只是名次略有調整，其中清華大學、北京大學續居首二位；新加坡國立大學緊隨其後位列第三。

其他港校方面，香港科技大學及香港理工大學繼續排第12及第18；香港城市大學上升2位排第14。而港教大、嶺大，及港浸大更是表現亮眼，前兩者甫上榜便分列第37及第84，後者亦大幅進步10名打入區內前40。

連續九年躋身亞洲前十的中大表示，未來將繼續憑藉雄厚學術資源，配合完善的人才培育與學術發展策略，為亞洲以至全球的知識進步與社會發展作貢獻。

嶺大校長秦泗釗欣見大學首次參與THE排名即晉身百強，該校未來將把握毗鄰北部都會區的地理優勢，進一步提升學術影響力，推動跨學科產學研合作與知識轉移。

香港教育局局長蔡若蓮形容成績令人鼓舞，除印證港府持續投放資源及推行多項提升教育競爭力措施的成效，更展現了香港一流學府、一流學科的雄厚實力。

專門研究國際高等教育政策發展的香港恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪表示，香港的大學於國際及區域性排名集體向前，主要是受惠於港府多年來持續投放資源，得以招攬全球頂尖人才來港發展，並吸引海外學生來港升學，進一步鞏固「留學香港」品牌和擴充教研資源；而有關效應不僅體現在八所資助大學，香港私立及自資院校持續發展勢頭同樣可見增長。

談及如何鞏固及提升港校排名，莫家豪提出兩大方向：第一，繼續與內地保持良好協作；第二，維持香港的國際聯繫。他表示，大學排名普遍重視研究表現及國際區域合作，港校需要繼續發揮國際化優勢，持續取得全球認可，同時增強研究成果產出能力。

圖為香港中文大學（深圳）圖書館。（中新社）
圖為香港中文大學（深圳）圖書館。（中新社）

香港 香港理工大學 香港中文大學

相關新聞

抖音下架3萬個「AI霸總」 還要整治AI換臉盜聲、魔改經典不當內容

大陸短影音平台「抖音」23日發布人工智能生成內容治理公告，稱把「AI霸總誤導中老年人」列為重點整治對象，下架相關不當內容3.1萬條、處罰帳號1,317個，同步清理AI侵權視頻逾53.8萬則。

多人被騙至泰緬邊境從事電詐 陸駐泰使館籲提警惕

中國大陸駐泰國使館24日指，近期，多名中國公民被不法分子以「高薪招聘」、旅遊觀光等名義誘騙，經泰國前往泰緬邊境後從事電信網路詐騙等違法犯罪活動，個別人員遭遇人身控制、暴力侵害和非法拘禁，嚴重危及生命安全和合法權益。陸駐泰使館提醒赴泰的中國公民務必強化風險意識，加強安全防範，遠離非法活動，確保人身和財產安全。

搶不到高鐵票？加國女歌手取消北京巡演 罕見理由被質疑

一條演出取消通告，22日引發網友們的討論。上海粉鹿文化傳播有限公司22日發布演出取消公告，聲明稱原定於4月30日在北京門空間舉行的加拿大R&B女歌手海莉斯莫（Haley smalls）中國巡演北京站，因「五一高鐵搶票特色且藝人抗拒和擔憂諸如東方航空和飛行過多等綜合因素」，怕影響接下來的行程，現確定取消此次演出，並為購票觀眾辦理退款。這一罕見的理由，讓中國網友驚呆。有樂迷質疑，主辦方是因「票賣不出去」才取消演出。

THE亞洲大學排名 港八大全晉百強 中大連九年躋身前十

國際高等教育機構泰晤士高等教育（THE）昨天公布2026年亞洲大學排名，香港八間資助大學首次全部晉升亞洲百強，香港大學續列亞洲第六，屬全港最高，而香港中文大學則排第十；新上榜的則有香港教育大學和嶺南大學。

宏福苑聽證…消防處：集中滅火爭逃生時間 事後檢討仍覺可行

香港宏福苑大火聽證會，香港消防處副處長（行動）陳慶勇昨供稱，當時選擇集中資源於宏昌閣和宏泰閣遏止火勢而非抽調人手到其他大廈疏散，是希望為居民爭取逃生時間，以免火勢蔓延更快，也避免更多物品掉落堵塞「生路」影響居民逃生及前線救援，事後檢討仍覺得是可行方案。

鐵憨憨的解放軍女兵「一問三不知」 網友為何紛點讚？

4月23日海軍節期間，在海軍五指山艦相關採訪活動中，艦上女兵面對學習資料、任務細節等涉密問題，均回應：「我不知道啊」、「我不清楚啊」、「它就是船嘛」，女兵的「一問三不知」、帶著一點「鐵憨憨」氣質的視頻反而引來大批網友點讚，稱她溫柔而又堅定地拒絕了涉及軍事機密的提問，「啥都沒說」卻把保密意識拉滿了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。