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罕有詐騙案 香港犯罪集團以「高仿真機票＋登機證」騙保

中央社／ 香港24日電
機場登機示意圖。圖／AI生成
機場登機示意圖。圖／AI生成

香港近日揭發一起罕有詐騙案，犯罪集團以高度仿真機票和登機證等詐騙保險公司，所涉款項達港幣170萬元（新台幣685萬元）。

綜合本地媒體今天的報導，警方早前接獲保險業聯會通知，發現有現職及前保險從業員與他人串謀，利用偽造機票、登機證、酒店收據及外地醫院收據，訛稱外遊期間受傷或生病住院，向保險公司騙取旅遊保險賠償。

警方商業罪案調查科前天拘捕了9人，包括兩名現職保險經紀。

根據警方公布的案情，這起詐騙案前後涉及70宗，索賠總額為170萬元，其中一宗最高索賠5萬元（新台幣20萬元），大部分個案已成功索賠。

警方調查後發現，連串騙保案背後由同一犯罪集團操縱，索賠人訛稱去年4至11月間多次到訪越南、日本、義大利及新加坡等地，謊稱的「醫療費用」包括進食不潔食物後肚瀉住院，又或在旅遊景點和酒店內跌倒受傷。

警方表示，索償人遞交的虛假文件仿真度高，包括機票、登機證、酒店收據及外地醫院的求診紀錄，但實際上他們從沒有離開過香港。

機票 詐騙 香港

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