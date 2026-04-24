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搶不到高鐵票？加國女歌手取消北京巡演 罕見理由被質疑

世界日報／ 中國新聞組／北京24日電
海莉斯莫中國巡演北京站取消，並退款。(視頻截圖)
海莉斯莫中國巡演北京站取消，並退款。(視頻截圖)

一條演出取消通告，22日引發網友們的討論。上海粉鹿文化傳播有限公司22日發布演出取消公告，聲明稱原定於4月30日在北京門空間舉行的加拿大R&B女歌手海莉斯莫（Haley smalls）中國巡演北京站，因「五一高鐵搶票特色且藝人抗拒和擔憂諸如東方航空和飛行過多等綜合因素」，怕影響接下來的行程，現確定取消此次演出，並為購票觀眾辦理退款。這一罕見的理由，讓中國網友驚呆。有樂迷質疑，主辦方是因「票賣不出去」才取消演出。

綜合北京日報、上游新聞報導，主辦方、中國知名獨立音樂廠牌LuuvLabel（上海粉鹿文化傳播有限公司）主理人lulu表示，此次海莉斯莫北京站演出取消的原因確實就如取消公告中所寫的一樣，因為五一期間的高鐵票沒有搶購到且藝人方不同意乘坐過多飛機，「藝人是從加拿大的多倫多出發，先到香港再轉機過來，北京站原本計畫在4月30日演出，演出後5月1日到上海演出，五一期間的火車票確實緊張。藝人也告訴我們，她恐飛行過多。」

據報導，主辦方公布的行程顯示，海莉斯莫的中國巡演安排為：4月30日北京、5月1日上海、5月3日深圳、5月4日廣州，北京站為首站。

主辦方工作人員23日也表示，取消原因是藝人沒買到高鐵票（擔心影響接下來的行程），且她不願意乘坐飛機—她本身恐飛。「北京到上海本來是高鐵，沒買到票。而且她是歐美人，不太懂什麼候補……上海到深圳原計畫是坐飛機，她讓我們取消，改乘七個半小時的高鐵。」

針對外界「票沒賣好才取消」的猜測，工作人員予以否認，表示票已全部售出。臨時取消演出給主辦方造成了很大損失，並直言該藝人「很有個性」，「但人家也有她的角度。」

巡演取消在社交平台迅速發酵。有人調侃：「我翹課都不敢用這理由。」也有網友表示理解主辦方的難處，「其實我覺得主辦方已經氣瘋了。」

公開資料顯示，歌手海莉斯莫是來自多倫多的獨立R&B歌手，這是她首次中國巡演，她的作品在全球累計播放量已突破1億次，憑藉極具情緒感染力的聲音風格，成為近年來備受關注的獨立R&B女聲之一。此次演出的早鳥票價格為198元人民幣(約29美元)，現場票258元。當前，其上海站、深圳站和廣州站的演出均在正常售票中，演出時間集中在五一假期期間。

海莉斯莫中國巡演北京站取消，並退款。(取材自極目新聞)
海莉斯莫中國巡演北京站取消，並退款。(取材自極目新聞)

歌手 北京 高鐵

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