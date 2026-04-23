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第一名模魅力無窮！高德地圖曾靠林志玲殺出重圍 語音播報仍居喜愛榜榜首

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
高德地圖曾於2013年，憑藉「台灣第一名模」林志玲一句「高德地圖將持續為您導航」，在與百度地圖的競爭戰中殺出重圍。記者王聰賢／攝影
高德地圖曾於2013年，憑藉「台灣第一名模」林志玲一句「高德地圖將持續為您導航」，在與百度地圖的競爭戰中殺出重圍。記者王聰賢／攝影

高德地圖曾於2013年，憑藉「台灣第一名模」林志玲一句「高德地圖將持續為您導航」，在與百度地圖的競爭戰中殺出重圍。儘管2019年林志玲嫁為人婦，明星語音包也早已不是高德的專利，但林志玲語音包依然穩居高德語音包喜愛榜榜首，而高德也穩坐大陸地圖一哥寶座。

快科技報導，2019年6月6日晚間，林志玲在微博公開宣佈與籍男星 AKIRA （黑澤良平）結婚。消息一出，許多高德用戶大喊要卸載，還有人默默把高德離線語音從林志玲換成了大陸網路紅人羅永浩的聲音。

當時羅永浩還回應：「別這樣，我也結婚了……你還是改回林志玲吧。其實……聽聲音聽不出來她結沒結婚。想開點兒，我們一起祝她幸福吧。」

高德地圖官方當時發布，林志玲結婚反而帶來了明顯的正面效果，因為高德地圖林志玲、大陸相聲演員郭德綱語音包下載量均創下新高。

其中林志玲性感語音、郭德綱歡樂導航語音、岳雲鵬搞笑也專業語音、羅永浩嚴肅導航語音、馬麗哈哈哈語音等多款熱門語音包都受到了追捧。

高德地圖首款全程採用明星語音瀏覽的地圖應用，在2013年就簽下了極有聲音特點的林志玲成為代言人，並錄製全程導航語音包。

緊接著郭德綱、TFboys等明星的入駐，更是讓泛娛樂化的高德地圖牢牢抓住了民眾的心。

林志玲語音包至今依然穩居高德語音包喜愛榜榜首。（手機截圖）
林志玲語音包至今依然穩居高德語音包喜愛榜榜首。（手機截圖）

林志玲 高德地圖

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