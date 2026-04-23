聽新聞
0:00 / 0:00
大陸第2條跨省地鐵 南京直達安徽馬鞍山「寧馬線」開通營運
連接大陸江蘇省南京市與安徽省馬鞍山市的跨省地鐵—寧馬市域鐵路，22日正式通車營運。此為繼上海至江蘇蘇州地鐵11號線後，大陸第2條跨省市地鐵線路，亦是首條由兩地政府共同出資、共同管理的跨省區域鐵路，為長三角區域一體化發展提供新範例。
據央視新聞，寧馬線全線總長約54.23公里，共設16座車站，南京及馬鞍山段各占8站。線路採用市域B型列車，最高時速可達120公里，全程最短運行時間為37分鐘，實現了「兩市中心城區半小時直達」的目標。也創建兩市共管的先河。
據悉，該線路已全面納入南京地鐵網絡，實現調度、票務及服務統一管理。票價按里程計算，乘客換乘時無需二次購票，而長者免費、學生半價等福利政策亦實現跨省共享，便利兩地民眾日常通勤。
分析指出，此前馬鞍山市因不符門檻，原未能獨自建設地鐵，本次在長三角都市圈整合戰略下，透過市域鐵路形式實現與南京的軌道交通互聯。「寧馬線」的開通，不僅是效仿上海與蘇州、廣州與佛山等地的「軌道上的都市圈」模式，其共同出資及管理的營運方式更打破了行政壁壘，為跨區域合作創下先例。
大陸交通專家認為，跨省市地鐵的建成，不僅縮短了地理時空距離，更有助加速人口、資源等要素在區域內的流動與產業協同，預計將為南京都市圈的發展注入新動力。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。