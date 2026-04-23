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大陸首批外籍太空人選拔 2名巴基斯坦候選人入選

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸載人航天工程首批外籍太空人選拔工作在4月上旬結束，2名巴基斯坦籍候選人入選。（截自央視新聞）
中國大陸載人航天工程首批外籍太空人選拔工作在4月上旬結束，2名巴基斯坦籍候選人入選。（截自央視新聞）

中國大陸「載人航天工程」首批外籍航天員（太空人）選拔工作本月上旬結束，2名巴基斯坦籍候選人穆罕默德·齊尚·阿里（Muhammad Zeeshan Ali）和胡拉姆·達烏德（Khurram Daud）最終入選。

據「中國載人航天工程網」消息，中國載人航天工程辦公室表示，2人近日將作為預備太空人到中國大陸參加訓練，在完成各項訓練並通過考核後，其中1人將以載荷專家身份參加飛行任務，成為首位進入中國空間站（太空站）的外籍航天員。

去年2月，中國大陸與巴基斯坦在伊斯蘭堡簽署《關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協議》，正式啟動巴基斯坦太空人選拔工作，經過初選、複選、定選3個階段的嚴格篩選和評定，最終選拔出2名巴基斯坦預備航天員。

新華社報導，本次中方為巴方選拔訓練太空人，在中國航天史上具有里程碑意義，是中國太空站國際合作的標誌性成果，亦是中巴全天候戰略合作伙伴關係在航天領域落實的又一成功範例，充分彰顯中國願與國際社會分享航天發展成果的開放態度。

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