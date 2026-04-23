快訊

伊朗革命衛隊出手！快艇突襲荷莫茲扣船 持槍士兵登船畫面曝光

中職／NASA太空人林琪兒降落樂天主場開球 幕後功臣是桃猿啦啦隊？

脫北潮加劇！北市每月少1、2里人口數 十年已少掉一個大安區

聽新聞
0:00 / 0:00

廣東女大生遊泰遭擄至緬甸詐騙園區 家屬付近百萬贖金仍未獲釋

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
廣東一名大一女生稍早前前往泰國參加潑水節，抵達後懷疑遭人控制，其後更被轉送至緬甸邊境一帶的電詐園區。家屬付出20多萬人民幣贖金後，仍未獲釋。（揚子晚報）
廣東一名大一女生稍早前前往泰國參加潑水節，抵達後懷疑遭人控制，其後更被轉送至緬甸邊境一帶的電詐園區。家屬付出20多萬人民幣贖金後，仍未獲釋。（揚子晚報）

大陸廣東一名大一女生稍早前前往泰國參加潑水節，抵達後懷疑遭人控制，其後更被轉送至緬甸邊境一帶的電詐園區。家屬指出，已按對方要求支付3萬U幣（與美元掛鉤的穩定幣，合約人民幣20.4萬元、新台幣95萬元）作贖金，但對方其後一再拖延放人，事件已由大陸警方立案調查。

據揚子晚報，被困女生小陽（化名）為廣東某大學一年級學生。家屬向媒體表示，小陽經一名「朋友」邀請，於4月10日由廣州白雲國際機場飛往泰國，原定參加潑水節後短暫逗留數日，並已預先購買4月15日返程機票。

家屬稱，小陽於當地時間4月10日下午5時55分抵達泰國後，原本相約接機的「朋友」並無現身，其後她即被一名男子控制。輾轉兩日後，小陽被帶到緬甸邊境附近的三佛塔地區，懷疑已被轉賣至電詐園區。

報導指出，至4月13日小陽一名高中同學察覺其行蹤有異，懷疑她受人控制，於是立即通知其父親。小陽父親其後多次透過微信語音聯絡女兒，最終由一名自稱「好心哥哥」的男子接聽電話。

對方聲稱，自己見到小陽後「動了惻隱之心」，並已花費2.9萬U幣將她「買下」，要求小陽父親支付3萬U幣作補償，便會安排放人。家屬又指出，對方曾警告不得報警，否則會將小陽再次轉賣，甚至以性暴力言語作出恐嚇。

小陽父親其後四處籌款，並於4月13日下午按要求轉帳3萬U幣。對方收款後曾承諾可隨時放人，家屬亦聯絡緬甸當地朋友協助接應，但其後多次被拖延。

據悉，小陽目前仍可透過手機與家人保持聯絡，但家屬一直無法確認她在園區內的實際處境，亦不清楚有否遭受虐待，對其人身安全深感憂慮。家屬已於4月14日報警，廣東警方目前已正式立案調查。

大陸 緬甸 廣東 詐騙 泰國

延伸閱讀

泰國潑水節15歲少女遭軍人性侵！闖廁所要脅：別叫 否則就殺了你

王大陸個資案輕判原因曝 查閃兵集團首腦無罪替女友追債有罪

聚會後詭異消失！26歲陸男札幌失蹤10日 親姐：原預計今年結婚

不滿亞航空服員用英文溝通…陸女大鬧航班被逐 班機延誤旅客慘賠

相關新聞

不滿亞航空服員用英文溝通…陸女大鬧航班被逐 班機延誤旅客慘賠

4月22日凌晨，一架從中國大陸重慶準備飛往馬來西亞吉隆坡的亞洲航空班機，機上一名中國籍女子疑因不滿同伴未能登機，在機艙內大聲講電話，遭鄰座乘客制止後引發罵戰，隨後該女子更不滿空服員使用英文溝通，吐槽「國際航班，連中文都不會講」，最終導致航班延誤一個多小時。

廣東女大生遊泰遭擄至緬甸詐騙園區 家屬付近百萬贖金仍未獲釋

大陸廣東一名大一女生稍早前前往泰國參加潑水節，抵達後懷疑遭人控制，其後更被轉送至緬甸邊境一帶的電詐園區。家屬指出，已按對方要求支付3萬U幣（與美元掛鉤的穩定幣，合約人民幣20.4萬元、新台幣95萬元）作贖金，但對方其後一再拖延放人，事件已由大陸警方立案調查。

防衛? 互毆？福建女停車糾紛 踹保安反被搧、耳膜穿孔

福建三明永安市某學校門口發生肢體衝突，一名女司機22日與保安因停車糾紛互毆。女司機因為不滿停車受阻下車踹男保安，保安立即回搧一巴掌。事發後女司機已報警，她的傷勢經醫院檢查為耳膜穿孔，警方已立案調查。兩段視頻的曝光引發網友爭議是否「正當防衛」，有人批女子把保安當小孩打，但也有人認為保安先前對女子的行為不妥，有防衛過當之嫌，事件已是互毆。

中首例「職場性侵被認定工傷案」 當事人求償1155萬

全中國首例「職場性侵致精神工傷認定案」迎來新進展。當事人崔麗麗處22日表示，其與前公司的勞動爭議案23日在天津市津南區人民法院開庭審理。此次起訴其主張的權益包括：24個月停工留薪期工資155萬元人民幣(約22萬美元)、加班費、未休年假工資、一次性傷殘補助金等各項權益共計250餘萬元人民幣。

夠資格…港28團體致函中央軍委 籲新航艦命名「香港號」

香港28個團體22日連署發表致中共中央軍事委員會負責人信函，提出未來入列的解放軍航空母艦命名為「香港號」。目前內地正在建造第4艘、第5艘航艦。

一路2400公里不嫌久 越南元首的高鐵夢是什麼風景

中國大陸國土面積廣大，南來北往得靠飛機出行，但越共總書記、國家主席蘇林日前到訪北京，與大陸國家主席習近平會晤後，竟坐了2000多公里的高鐵從北到南，創了外國元首在大陸乘坐高鐵的紀錄，他坐這麼久的大陸高鐵是要觀光嗎，或還有其他的目的？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。