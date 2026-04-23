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第2屆世界人形機器人運動會 8月北京舉行

中央社／ 北京23日電

第2屆世界人形機器人運動會將於8月22日至26日在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行，預計將進行30多個比賽項目，並且新增跳遠、400公尺障礙、舉重、拔河等8個項目。

新華社報導，這屆運動會分為競技賽與場景賽2大類，共32個項目。競技賽包括田徑、足球、體操、舉重、武術、街舞、體育舞蹈、拔河、投壺等9個大項，共26個項目。

場景賽則包括家庭場景「家政服務崗」、飯店場景「迎賓服務崗」、工業場景「打包入庫崗」、應急場景「消防救援崗」、醫院場景「藥劑師」、商超場景「零售服務崗」等6個項目。

相較首屆運動會，這屆比賽主打「更自主」、「更靈巧」、「更實用」3大特點。此外，也增加多項考驗精細操作能力的設計，包括家庭場景中的衣物整理、應急救援場景中的滅火作業，以及零售場景中的熟食製作等。

場景賽並將選在工廠、飯店、家庭樣品屋等實地環境進行，讓機器人在真實且複雜的情境中，自主、連續執行長程任務，推動機器人從「展示工具」走向「實用生產力」。

北京市體育局局長于慶豐說，今年比賽項目在完賽時間、動作技術規格及技術難度等方面全面升級。競技賽主要比拚機器人運動能力、協調性與團隊合作能力，可展現機器人應用技術的多樣性、創新性與實用性；場景賽則著重考驗機器人的實用技能與智慧化水準。

北京 體育 人形機器人

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