人形機器人運動會 8月北京登場

第二屆世界人形機器人運動會將於八月二十二日至二十六日在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行，賽期五天，預計將進行三十多個比賽項目，其中新增跳遠、四百公尺障礙、舉重、拔河等八個項目。

新華社報導，本屆運動會分為競技賽與場景賽二大類，共三十二個項目。競技賽包括田徑、足球、體操、舉重、武術、街舞、體育舞蹈、拔河、投壺等九個大項，共二十六個項目；場景賽則包括家庭場景「家政服務崗」、飯店場景「迎賓服務崗」、工業場景「打包入庫崗」、應急場景「消防救援崗」、醫院場景「藥劑師」、商超場景「零售服務崗」等六個項目。

相較首屆運動會，本屆主打「更自主」、「更靈巧」、「更實用」三大特點。報導指出，人形機器人的具身智慧水準明顯提升，例如一百公尺比賽將改為全自主項目，透過競賽規則引導場景賽參賽隊伍，採取全自主方式完成定位、辨識與操作。

此外，本屆也增加多項考驗精細操作能力的設計，包括家庭場景中的衣物整理、應急救援場景中的滅火作業，以及零售場景中的熟食製作等。場景賽並將選在工廠、飯店、家庭樣品屋等實地環境進行，讓機器人在真實且複雜的情境中，自主、連續執行長程任務，推動機器人從「展示工具」走向「實用生產力」。

北京市體育局局長于慶豐說，今年比賽項目在完賽時間、動作技術規格及技術難度等方面全面升級。競技賽主要比拚機器人運動能力、協調性與團隊合作能力，可展現機器人應用技術的多樣性、創新性與實用性；場景賽則著重考驗機器人的實用技能與智慧化水準。

對於北京為何舉辦機器人「一會一賽」，北京市經濟和信息化局局長姜廣智表示，人形機器人半程馬拉松與人形機器人運動會，已受到大陸乃至全球高度關注；機器人「一會一賽」既是技術進步的「測試場」，也是從技術走向應用的「加速器」。透過賽場上的競爭與挑戰，不僅能快速發現真實問題、加速形成有效迭代方案，也能在驗證機器人能力後，推動產品更快進入市場、滿足實際應用需求。