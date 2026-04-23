全港戲院日齊一價 港人低價搶票

香港電影市場被視為在「寒冬」中，誰料二十二日電影院出現排隊長龍，網上售賣電影票還出現人太多而當機。這都是因為香港再開「全港戲院日」，當日電影票齊一低價三十港元，令港人群起搶票。

香港稱電影院為戲院，香港戲院商會宣布，「全港戲院日」將於四月二十五日星期六再度舉行。這天全港各大院線將聯手齊一票價三十港元，不管是好萊塢大片港產片，無論最新上映大片，甚至平日票價昂貴逾百港元的特殊影院，這天都是一個價。

香港有五十二間電影院，分屬不同的院線，二十二日午間十二點，全體開售星期六「全港戲院日」的票。在中午門票開售時，多間院線的網上售票系統一度未能登入、有院線的網頁顯示前面有超過四千人排隊，一些特色影院如ＩＭＡＸ或貴賓院等，門票極速售罄，但也有部分有院線的系統暢順。電影院門市也有不少人搶票，百老匯PALACE ifc戲院就現排隊人龍。

「全港戲院日」由香港戲院商會主辦，文創產業發展處透過電影發展基金資助。香港戲院商會預料，這一活動可吸引二十萬人次入場看電影。香港戲院商會理事長袁彥文早前說，現在香港人已很少說「行街、睇戲、食飯」，希望透過全港戲院日宣傳。

去年香港曾辦「全港戲院日」，單日吸引十九萬五千人次入場，上座率約八成。袁彥文說，按過去數年的觀察，中文片、卡通片、大製作西片等比較受歡迎，而今年全港戲院日也有相類電影上映，估計今年成績不俗。