大陸「五一連假」將近 陸疾控局：流感病毒活躍度上升

中國國家疾病預防控制局（疾控局）今天表示，4月以來流感病毒和鼻病毒的活動水準呈上升趨勢，伴隨「五一連假」接近，人員移動、聚集活動將大幅增加，提醒加強個人防護。

據央視新聞22日報導，中國國家疾控局新聞發言人席晶晶於記者會上表示，進入4月以來，呼吸道傳染病疫情有所波動，流感病毒和鼻病毒（常見引起感冒症狀的病毒）的活動水準均呈上升趨勢。

席晶晶提醒，伴隨「五一連假」接近，人員移動與聚集活動將大幅增加，建議加強個人防護；另也要多加注意登革熱、屈公病（中國稱基孔肯雅熱）等蚊媒傳染病和諾羅病毒感染、手足口病等腸道傳染病。

根據中國疾病預防控制中心監測數據，今年第14週（3月30日至4月5日），流感病毒檢測陽性率為連續第3週上升，主要由乙型流感（B型）驅動；第15週（4月6日至12日）略有趨緩，建議民眾在人群密集場所或搭乘大眾交通工具時配戴口罩。