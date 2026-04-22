快訊

明起變天「中部以北下到發紅」…南部有機會解渴？氣象署曝機率

伊朗開火！扣押荷莫茲海峽2艘船 船長：被告知獲准通行

消防一度撲空！罕見廠內管制區車禍 南科群創驚傳汽車撞多輛機車釀4傷

聽新聞
0:00 / 0:00

向上甩鍋、躺平？陸基層官員事事請示 人民日報分析原因

中央社／ 台北22日電
中共黨媒人民日報今天發表評論文章，直指中國基層官員存在「層層請示、事事請示」的「過度請示」情況，原因包括這些官員「向上甩鍋」的避責心理及「為官不為」的「躺平」心理。示意圖／AI生成
中共黨媒人民日報今天發表評論文章，直指中國基層官員存在「層層請示、事事請示」的「過度請示」情況，原因包括這些官員「向上甩鍋」的避責心理及「為官不為」的「躺平」心理。示意圖／AI生成

中共黨媒人民日報今天發表評論文章，直指中國基層官員存在「層層請示、事事請示」的「過度請示」情況，原因包括這些官員「向上甩鍋」的避責心理及「為官不為」的「躺平」心理。歸根到底，這種心理源自「政績觀不正」。

配合中共在黨內展開「樹立正確政績觀」學習教育，人民日報近日接連發表系列文章，今天發表「過度請示，該糾偏了」，直接提到中國基層官場上普遍存在的「事事請示」與「躺平」現象。

文章指出，在中國基層單位常聽到「這事我們定不了，得跟上面請示」、「領導沒發話，我們不能動」的說法。而這種「層層請示、事事請示」的「過度請示」情況，背後有多重的原因。

文章直指，這些原因包括「向上甩鍋」的避責心理、「刷臉表態」的投機心理、「為官不為」的躺平心理，還有「本領恐慌」的依賴心理。

文章說，一些幹部面對本層級權責範圍內的事，卻要層層上報，表面上是講規矩、按程序，實則是「規避風險、轉嫁責任」，導致一些事務陷入「程序空轉」。而「事事要請示」歸根到底源自「政績觀不正」。

這篇文章說，官員們「不沾責任、不沾風險、不沾矛盾」的「三不沾」心態，心裡打的是自己的小算盤，「只想當官不想幹事，只想攬權不想擔責，只想出彩（取得成績）不想出力」。

文章主張，作為基層幹部，「該請示的請示，該落實的落實，守土有責，履職盡責」，才是樹立和踐行正確政績觀該有的樣子。

中共

延伸閱讀

喝爛醉又耍官威害航班延誤68分鐘！陸央企高層遭拔官

相關新聞

大陸「五一連假」將近 陸疾控局：流感病毒活躍度上升

中國國家疾病預防控制局（疾控局）今天表示，4月以來流感病毒和鼻病毒的活動水準呈上升趨勢，伴隨「五一連假」接近，人員移動、...

向上甩鍋、躺平？陸基層官員事事請示 人民日報分析原因

中共黨媒人民日報今天發表評論文章，直指中國基層官員存在「層層請示、事事請示」的「過度請示」情況，原因包括這些官員「向上甩...

世界人形機器人運動會8月北京登場 新增拔河、舉重等8項比賽

新華社22日報導，第2屆世界人形機器人運動會將於8月22日至26日在北京國家速滑館「冰絲帶」舉行，賽期5天，預計將進行30多個比賽項目，其中新增跳遠、400公尺障礙、舉重、拔河等8個項目。

香港電影市場寒冬 今電影院竟現排隊長龍？民眾搶票原因曝光

香港電影市場被視為在「寒冬」中，誰料二十二日電影院出現排隊長龍，網上售賣電影票還出現人太多而當機。這都是因為香港再開「全港戲院日」，當日電影票劃一低價三十港元，令港人群起搶票。

「彷彿聽見房子在吶喊」香港宏福苑惡火 居民重返現場悲傷落淚

香港宏福苑大火約5個月後，港府首次安排居民重返家園收拾。居民Dorz看到房子都燒毀燻黑的一刻，強裝鎮定，深呼吸後在房子內...

陸首季工安事故降近3成 煙花爆竹5月起加強管制

大陸應急管理部22日表示，今年第1季共發生3,258起各類生產安全事故，3,122人死亡及失蹤，同比分別下降26.7%與22.7%。另一方面，針對煙花爆竹等高風險領域，大陸強制性國家標準《煙花爆竹安全與質量》將於5月1日起正式實施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。