向上甩鍋、躺平？陸基層官員事事請示 人民日報分析原因

中共黨媒人民日報今天發表評論文章，直指中國基層官員存在「層層請示、事事請示」的「過度請示」情況，原因包括這些官員「向上甩鍋」的避責心理及「為官不為」的「躺平」心理。歸根到底，這種心理源自「政績觀不正」。

配合中共在黨內展開「樹立正確政績觀」學習教育，人民日報近日接連發表系列文章，今天發表「過度請示，該糾偏了」，直接提到中國基層官場上普遍存在的「事事請示」與「躺平」現象。

文章指出，在中國基層單位常聽到「這事我們定不了，得跟上面請示」、「領導沒發話，我們不能動」的說法。而這種「層層請示、事事請示」的「過度請示」情況，背後有多重的原因。

文章直指，這些原因包括「向上甩鍋」的避責心理、「刷臉表態」的投機心理、「為官不為」的躺平心理，還有「本領恐慌」的依賴心理。

文章說，一些幹部面對本層級權責範圍內的事，卻要層層上報，表面上是講規矩、按程序，實則是「規避風險、轉嫁責任」，導致一些事務陷入「程序空轉」。而「事事要請示」歸根到底源自「政績觀不正」。

這篇文章說，官員們「不沾責任、不沾風險、不沾矛盾」的「三不沾」心態，心裡打的是自己的小算盤，「只想當官不想幹事，只想攬權不想擔責，只想出彩（取得成績）不想出力」。

文章主張，作為基層幹部，「該請示的請示，該落實的落實，守土有責，履職盡責」，才是樹立和踐行正確政績觀該有的樣子。