聽新聞
0:00 / 0:00
中共15部門發布文件 加強交友婚戀育兒政策促生育
為提高低迷不振的出生率，共青團中央、中共中央網信辦、中國國家發改委等15個黨政部門今天聯合印發文件，要求各地完善普惠規範的聯誼交友服務，加強婚戀觀引導，並深入實施育兒補貼制度，探索住房、出行、消費等多領域聯動的生育支持政策。
央視新聞報導，這項名為「關於深化青年發展型城市建設，助力建設現代化人民城市的意見」的文件，雖然名稱未提及，但不少內容與促進生育有關。
意見還提到，要推進公共場所母嬰室廣泛設置，營造生育友好環境；推進生育友好醫院、兒童友好醫院建設，改善孕產婦及兒童就醫體驗；鼓勵各級婦幼保健機構圍繞青年女性健康需求，大力發展婦女保健服務。
意見說，要加強學童課後延時服務和幼童假期托管班資源供給；鼓勵發展「通學公交（公車）」；要保障進城務工青年隨遷子女入學待遇同城化；並建設青少年心理健康狀況監測篩查體系，展開青少年積極心理品質培養，深化服務熱線功能。
意見還要求，完善雙擁（擁軍擁屬）工作機制，密切軍地（軍隊與地方）協作，加強退役軍人服務保障。要加大城市服務惠青力度，加強青年捐血者關愛，強化青年捐血者激勵機制。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。