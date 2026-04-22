中共15部門發布文件 加強交友婚戀育兒政策促生育

香港電影市場被視為在「寒冬」中，誰料二十二日電影院出現排隊長龍，網上售賣電影票還出現人太多而當機。這都是因為香港再開「全港戲院日」，當日電影票劃一低價三十港元，令港人群起搶票。

2026-04-22 19:12