陸首季工安事故降近3成 煙花爆竹5月起加強管制

大陸應急管理部22日表示，今年第1季共發生3,258起各類生產安全事故，3,122人死亡及失蹤，同比分別下降26.7%與22.7%。另一方面，針對煙花爆竹等高風險領域，大陸強制性國家標準《煙花爆竹安全與質量》將於5月1日起正式實施。

中新網22日報導，統計顯示，第1季大陸全國生產安全事故總量明顯下降，大部分地區及行業領域安全形勢有所好轉，且未發生特別重大事故。32個省級統計單位中，有26個事故總量與死亡人數同比「雙下降」。

報導指，22日舉行的應急管理部記者會上，應急管理部新聞發言人、新聞宣傳司司長申展利表示，重點行業中，漁業船舶、煤礦、化工、建築業、鐵路運輸、道路運輸及航空運輸等7個行業領域事故總量「雙下降」。

不過，申展利也指出，部分地區及行業領域較大事故、重大涉險事故仍偏多。礦山、化工、消防、煙花爆竹等行業領域非法違規生產行為有所抬頭，防範遏制重特大事故的壓力進一步加大，安全生產形勢仍不容樂觀。

另據央視新聞22日報導，大陸應急管理部表示，強制性國家標準《煙花爆竹安全與質量》將於今年5月1日正式實施。報導指出，新標準將適度降低含藥量、下調聲級值、限制運動軌跡範圍，並明確防撞擊包裝要求及禁用藥種，尤其對個人燃放類產品的藥量限制更為嚴格，希望從源頭控管安全風險。

報導指，新標準也進一步明確爆竹、組合煙花等主流產品在長度、高度、發射筒數量、筒體直徑及壁厚等技術指標要求，便於監管人員及民眾辨識超標違禁產品與品質不合格產品，進一步降低執法難度。

此外，新規也對產品名稱、危險等級、警語等包裝標示作出更明確規範，要求內容完整準確，字體清晰醒目，方便消費者閱讀了解。同時，新標準新增混合包安全規定，明確混合包不得裝有雙響、小禮花組合煙花等含爆炸藥產品，在確保安全基礎上兼顧市場需求。

報導稱，今年春節期間，江蘇連雲港東海縣、湖北襄陽宜城市接連發生煙花爆竹零售店爆燃事故，造成重大人員傷亡。為吸取事故教訓，大陸國務院安委會辦公室近日印發《煙花爆竹全鏈條「打非治違」專項行動方案》，展開1年專項行動。

報導稱，該方案將透過實施「五個一批」，包括嚴厲打擊一批非法違規行為、關閉退出一批非法違規從業單位、清理銷毀一批超標違禁產品、集中曝光一批典型案例，以及通報約談一批問題突出地區，強力查處相關違法行為。這項專項行動將持續至明年元宵節後。