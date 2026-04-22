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「彷彿聽見房子在吶喊」香港宏福苑惡火 居民重返現場悲傷落淚

中央社／ 台北22日電
香港宏福苑居民Dorz首次返回房子收拾，房子全都燒毀燻黑。圖為客廳。受訪者提供／中央社 中央通訊社
香港宏福苑居民Dorz首次返回房子收拾，房子全都燒毀燻黑。圖為客廳。受訪者提供／中央社 中央通訊社

香港宏福苑大火約5個月後，港府首次安排居民重返家園收拾。居民Dorz看到房子都燒毀燻黑的一刻，強裝鎮定，深呼吸後在房子內繞了一圈，悲傷、憤怒的情緒湧上心頭。他帶走了沒被燒掉的全家福、獎牌、爺爺的醫師牌匾等後感嘆說：「彷彿還能聽到，房子被燒的那一刻在不停吶喊」。

香港大埔宏福苑社區2025年11月26日發生大火，8座大廈中有7座被嚴重焚毀，168人死亡。

大火發生約5個月後，港府安排居民由4月20日至5月4日分批返回住所收拾。Dorz與89歲的祖母住在宏福苑宏新閣約23年，被安排21日返回家中收拾。

Dorz接受中央社電話訪問時表示，由4月初開始，愈接近重返家園的時間，心情就愈複雜，「寢食難安、發惡夢、心跳加速，有時候會食慾不振，因為畢竟要面對燒毀了的房子，整個人會有些恐慌。昨天（返家前一天）只睡了3至4小時」。

Dorz的祖母一直堅持要見這個家「最後一面」，但她過去2週因病入院，剛出院不久難以步行14層樓梯，只好在大廈外等Dorz。

Dorz說，21日早上，他與祖母返回宏福苑現場時，已不禁雙眼通紅，「我曾跟自己說要保持鎮定，但原來是沒有用的」。

所有居民都先戴上政府預備的安全帽、口罩及手套等，再拿著自己準備的行李箱或大袋來裝可帶走的東西。

Dorz說，他步入大廈時看到大廳一片漆黑，接著沿著樓梯往上走，看到不少地方都被嚴重燒焦，樓梯間的窗戶全都碎了，「那時候眼淚就掉下來」。

他形容，第一眼看到自己的房子時難以接受，「你住了這麼久的地方，變成一片頹垣敗瓦」。Dorz先看到大門旁邊的廚房，乾衣機及廚具被高溫熔化或燒至變形，地上一片狼藉，現場猶如廢墟一樣。

之後Dorz深呼吸，裝作鎮定，在房子內繞了一圈，仍然可以聞到濃烈的燒焦味道。客廳大約有1/4被燒了，他的房間被燒焦、窗戶爆裂，祖母的房間損毀程度較少。家中很多東西都損毀，如被燒過的鞋子像洋芋片，一觸即碎；外套與塑膠袋被高溫熔化，黏成一團。

幸運地，Dorz找到一些未被燒掉的珍貴物品，包括媽媽送給他作為生日禮物的Apple Watch、儲存了很多珍貴相片的電腦硬碟、跑步獎牌、小時候的獎狀及成績表、一雙排球鞋，還有包含已去世爺爺的全家福、爺爺生前的中醫師牌匾、祖母手寫的聖經筆記等。

「一邊收拾時，一邊在想，為什麼一個人禍會弄到我們這樣？」Dorz說，悲傷又憤怒的情緒夾雜在一起。

因為房子內空氣不流通及漆黑一片，Dorz及友人在收拾期間，多次走出房子外呼吸新鮮空氣，也當作是穩定自己的情緒。他期間與在大廈外等候的祖母視訊，讓祖母能看看房子內的情況。

當局規定每次只有3小時收拾，Dorz因為心理上承受不了現場的環境，只用了約2小時收拾便離開。最後，他帶走了4袋物品。

站在已面目全非的房子內，Dorz說，「彷彿還能聽到，房子被燒的那一刻在不停吶喊」。當他離開時呆望了房子一會兒，心裡跟它說「再見」。

Dorz說，能重返家園算是暫時圓了一個心願，大火後他與祖母搬到政府安排的過渡性房屋暫住，生活慢慢重回正軌，但相信親歷家園被燒毀的情景後，需要時間沉澱及調節心理。

他已向當局申請再次回家收拾，希望下次能帶祖母回去，讓她能親自與房子道別。

香港宏福苑發生大火後約5個月，港府安排居民分批返回住所收拾。居民Dorz直言，看到全屋燒毀燻黑，悲傷、憤怒的情緒湧上心頭。圖為Dorz的房間。受訪者提供／中央社 中央通訊社
香港宏福苑發生大火後約5個月，港府安排居民分批返回住所收拾。居民Dorz直言，看到全屋燒毀燻黑，悲傷、憤怒的情緒湧上心頭。圖為Dorz的房間。受訪者提供／中央社 中央通訊社

宏福苑 香港

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