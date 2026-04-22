快訊

「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

一度站上3萬8！台股收漲273點 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

聽新聞
0:00 / 0:00

喜得七弟…21歲湖南小夥賣肉養6弟妹 「盼爸媽別再生」

世界日報／ 北京22日電
孫攀直播賣豬肉。(取材自極目新聞)
孫攀直播賣豬肉。(取材自極目新聞)

近日，湖南邵陽21歲小夥‌孫攀‌靠賣豬肉養育家中六個弟弟妹妹的事，受到廣泛關注。孫攀21日表示，二妹在幫他賣豬肉，四個弟弟妹妹還在讀書，一歲的七弟患有‌唐氏綜合症需長期照護，他身上的壓力巨大。他最大的希望是，爸媽不要再生了。

極目新聞報導，每天凌晨2點，孫攀和爸爸就要前往屠宰場殺豬、分肉。4點，孫攀回家幫著二妹洗漱。7點之前，兄妹倆人要趕到縣城出攤賣肉。到了中午，攤位上的豬肉基本賣完。午後稍作喘息，又要網絡直播賣豬肉，然後打包發貨。

從2023年高中畢業開始，孫攀就這樣日覆一日。很多買肉的老顧客都誇孫攀懂事能幹，年紀輕輕就已經出來掙錢，養育弟弟妹妹。每每聽到這樣的誇獎，孫攀心裡五味雜陳，他說自己也想像同齡夥伴們那樣去讀大學，或是去打工為自己拚一個未來，而不是拚命掙錢只為養育六個弟弟妹妹，支撐起這個家。

孫攀21日表示，家裡有兩個肉鋪，他和二妹守一個，爸媽守一個，線下加線上一天可以賣掉三頭豬，維持一家的開支。

孫攀的二妹三歲時從樓上摔下，左側頭骨被摔碎，右手落下了終身殘疾，孫攀擔心二妹在外被人欺負，他便將二妹留在身邊一起守攤賣豬肉。「三弟、四妹、五弟和六妹都還在讀書，七弟一出生便患有唐氏綜合症，由我外婆照顧，我外公是半邊癱，他們和我們一塊住。」家中經濟壓力太大，孫攀當初並不同意爸媽再要第七個孩子，但當他去年得知媽媽懷孕第七胎的消息時，已為時已晚，「當時我快氣死了」。

為何爸媽要這麼多孩子？孫攀也不知道具體原因，他猜測爸爸可能是擔心人少會被人欺負。

孫攀的父親表示，他出生於1978年，妻子是1982年出生，儘管已年近50歲，他仍希望能再多要個孩子。他覺得，孩子多了，將來出人頭地的可能性就更大一些，「孫攀不想讓我們再要生了。」

「同學喜得貴子，我剛好喜得七弟。」孫攀說，有時候他也感到肩上擔子很重，很崩潰，但作為長子，他必須跟父母一起分擔家庭壓力。眼下，他的任務就是勸爸媽不要再多生，將弟弟妹妹們養大成人。

相關新聞

海歸未必「鍍金」…中國去年57萬人留學 較高峰劇減20%

海歸光環不再？過去數十年來，中國人對到海外留學趨之若鶩，但綜合中國教育部等統計顯示，近年中國出國留學人數大減，2025年只有約57萬人，較2019年約70萬人的歷史高峰下降近20%。除不少海外國家緊縮就業與移民政策外，也因為海歸如今未必「鍍金」，薪資與本地畢業生逐漸拉近所致。

中首部AI電影來了 「靈魂擺渡，浮生夢」演員全生成 引爆爭議

由愛奇藝、長信傳媒共同打造的中國首部全AI電影「靈魂擺渡，浮生夢」，近日官宣將於2026年暑期檔上映。值得關注的是，全片演員陣容完全由AI生成，而該片監製郭靖宇一邊質疑「真人能演為何用AI假人」、一邊親自操刀AI電影的矛盾立場，引爆了影視圈以AI替代真人表演的激烈爭議。

喜得七弟…21歲湖南小夥賣肉養6弟妹 「盼爸媽別再生」

近日，湖南邵陽21歲小夥孫攀靠賣豬肉養育家中六個弟弟妹妹的事，受到廣泛關注。孫攀21日表示，二妹在幫他賣豬肉，四個弟弟妹妹還在讀書，一歲的七弟患有唐氏綜合症需長期照護，他身上的壓力巨大。他最大的希望是，爸媽不要再生了。

中國3月青年失業率16.9% 創4個月新高 學者：就業嚴峻

中國青年失業率再度回升。中國國家統計局最新數據顯示，2026年3月，不含在校生的16-24歲勞動力調查失業率為16.9%，結束了此前連續六個月的下降，再度上升，創四個月以來新高。不但明顯高於總體失業率的5.0%，也高於2025年同期的16.5％。官方表示，屬於正常季節性波動。有學者表示，整體失業率數據走升，呈現就業嚴峻。

中國2高中生多次赴韓偷拍美韓戰機 遭求刑3至4年

兩名中國籍高中生涉嫌在不到一年內多次入境南韓，未經許可拍攝境內美軍與韓軍的戰機及軍事管制設施，21日在南韓水原地方法院出庭應訊，分別遭南韓檢方求處三至四年有期徒刑。

玉文化與中華文明 展155代表作

「言念君子，溫其如玉。」玉，是貫穿中華文明始終的精神符號。「玉文化與中華文明—中國歷史研究院珍藏玉器展」近日在中國考古博物館舉辦。一百五十五件（組）珍貴玉器均為新石器時代以來的代表性器類，串聯起中華玉文化發展脈絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。