中首部AI電影來了 「靈魂擺渡，浮生夢」演員全生成 引爆爭議

由愛奇藝、長信傳媒共同打造的中國首部全AI電影「靈魂擺渡，浮生夢」，近日官宣將於2026年暑期檔上映。值得關注的是，全片演員陣容完全由AI生成，而該片監製郭靖宇一邊質疑「真人能演為何用AI假人」、一邊親自操刀AI電影的矛盾立場，引爆了影視圈以AI替代真人表演的激烈爭議。

「靈魂擺渡，浮生夢」是經典IP「靈魂擺渡」首部全AI生成作品，定位為「開啟東方志怪敘事新紀元」試驗計畫。該片延續「靈魂擺渡」的奇幻世界觀，圍繞「靈魂擺渡人」趙吏與夏冬青、九天玄女王小亞處理靈異鬼魂、感悟人生的核心內容。

乾片導演丁寬、監製郭靖宇、編劇小吉祥天，但演員陣容全數由AI生成，重點還原年輕版趙吏、夏冬青、九天玄女「鐵三角」。

引人關注的是，郭靖宇曾公開反對濫用AI演員，強調「真人能演的劇為何用假人演」，如今，監製全AI電影的行為被批「雙標」。但他回應稱此項目是「效率試驗」，旨在探索AI對IP開發的輔助價值，而非替代真人表演。

有網友看好AI可拓展志怪題材的敘事空間，以彼岸花海、孟婆湯等新意象探討數位時代生死倫理，比傳統特效更具突破性；反對方則批評，AI表演易觸發「恐怖谷效應」，無法復刻趙吏的滄桑眼神、冬青的悲憫等細膩情感。

另一方面，據數據顯示，漫劇百強榜中AI仿真人短劇的占比已從2025年的7%激增至38%。業內人士透露，現在AI短劇規模產量非常大，每天授權播出的AI短劇日新增量級可能有上千部。

新京報報導，一集「手搓」漫劇費用昔日高達每分鐘3000元人民幣(約439美元)至4000元，如今AI漫劇的主流價格已降至每分鐘五、六百元。

AI還徹底重構了創作團隊，過去需要上百人協作，如今五至七人小工作室即可全包，甚至出現「一人劇組」。

不過，業內人士表示，AI短劇門檻雖低，但業內90%的公司都處於虧損狀態，不少轉型團隊因效率跟不上、資金鏈斷裂，短短數月就黯然退場，強調「沒有優質內容打底，再快的生產速度也只是曇花一現」。