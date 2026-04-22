快訊

「方洲六」是哪位？民眾檢舉違停遭盜個資狂訂餐廳 警一查竟是自己人幹的

「兩湖論壇」登場遇賴清德出訪喊卡 陸代表超尷尬飄到許淑華後方

一度站上3萬8！台股收漲273點 聯發科漲停領47檔收盤站上千元

聽新聞
0:00 / 0:00

中國2高中生多次赴韓偷拍美韓戰機 遭求刑3至4年

世界日報／ 北京22日電

兩名中國籍高中生涉嫌在不到一年內多次入境南韓，未經許可拍攝境內美軍與韓軍的戰機及軍事管制設施，21日在南韓水原地方法院出庭應訊，分別遭南韓檢方求處三至四年有期徒刑。

韓聯社報導，水原地方法院21日對這兩名中國籍高中生進行結案庭審。檢方對其中一人求刑三至四年，另一人則求刑三年，並請求法院沒收兩人用來拍攝美韓軍事設施的相機等物品。檢方並直指，威脅軍事安全是重大犯罪行為，且兩名被告「未加反省」。

但這兩名中國籍高中生21日在庭審作最後陳述時辯稱，他們沒想到「單純出於好奇而作出的行為」，會導致如此嚴重後果，就此深刻反省，望法庭酌情判決。

報導直指，這兩名中國籍高中生從2024年下半年至2025年3月分別入境南韓3次和2次，且涉嫌使用配有長焦鏡頭的數位相機和手機，在南韓境內多座軍事設施和國際機場附近拍攝戰機與管制設施等。

韓方調查發現，兩人擅自拍攝的涉案照片包括水原空軍基地、平澤烏山空軍基地與美軍基地、清州空軍基地等四座美韓軍事設施，以及仁川、金浦、濟州等三座國際機場。3月21日下午，兩人在水原空軍基地附近擅拍起降中的戰機時，被當地警方當場抓獲。

相關新聞

海歸未必「鍍金」…中國去年57萬人留學 較高峰劇減20%

海歸光環不再？過去數十年來，中國人對到海外留學趨之若鶩，但綜合中國教育部等統計顯示，近年中國出國留學人數大減，2025年只有約57萬人，較2019年約70萬人的歷史高峰下降近20%。除不少海外國家緊縮就業與移民政策外，也因為海歸如今未必「鍍金」，薪資與本地畢業生逐漸拉近所致。

中首部AI電影來了 「靈魂擺渡，浮生夢」演員全生成 引爆爭議

由愛奇藝、長信傳媒共同打造的中國首部全AI電影「靈魂擺渡，浮生夢」，近日官宣將於2026年暑期檔上映。值得關注的是，全片演員陣容完全由AI生成，而該片監製郭靖宇一邊質疑「真人能演為何用AI假人」、一邊親自操刀AI電影的矛盾立場，引爆了影視圈以AI替代真人表演的激烈爭議。

喜得七弟…21歲湖南小夥賣肉養6弟妹 「盼爸媽別再生」

近日，湖南邵陽21歲小夥孫攀靠賣豬肉養育家中六個弟弟妹妹的事，受到廣泛關注。孫攀21日表示，二妹在幫他賣豬肉，四個弟弟妹妹還在讀書，一歲的七弟患有唐氏綜合症需長期照護，他身上的壓力巨大。他最大的希望是，爸媽不要再生了。

中國3月青年失業率16.9% 創4個月新高 學者：就業嚴峻

中國青年失業率再度回升。中國國家統計局最新數據顯示，2026年3月，不含在校生的16-24歲勞動力調查失業率為16.9%，結束了此前連續六個月的下降，再度上升，創四個月以來新高。不但明顯高於總體失業率的5.0%，也高於2025年同期的16.5％。官方表示，屬於正常季節性波動。有學者表示，整體失業率數據走升，呈現就業嚴峻。

中國2高中生多次赴韓偷拍美韓戰機 遭求刑3至4年

兩名中國籍高中生涉嫌在不到一年內多次入境南韓，未經許可拍攝境內美軍與韓軍的戰機及軍事管制設施，21日在南韓水原地方法院出庭應訊，分別遭南韓檢方求處三至四年有期徒刑。

玉文化與中華文明 展155代表作

「言念君子，溫其如玉。」玉，是貫穿中華文明始終的精神符號。「玉文化與中華文明—中國歷史研究院珍藏玉器展」近日在中國考古博物館舉辦。一百五十五件（組）珍貴玉器均為新石器時代以來的代表性器類，串聯起中華玉文化發展脈絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。