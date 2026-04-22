中國2高中生多次赴韓偷拍美韓戰機 遭求刑3至4年

兩名中國籍高中生涉嫌在不到一年內多次入境南韓，未經許可拍攝境內美軍與韓軍的戰機及軍事管制設施，21日在南韓水原地方法院出庭應訊，分別遭南韓檢方求處三至四年有期徒刑。

韓聯社報導，水原地方法院21日對這兩名中國籍高中生進行結案庭審。檢方對其中一人求刑三至四年，另一人則求刑三年，並請求法院沒收兩人用來拍攝美韓軍事設施的相機等物品。檢方並直指，威脅軍事安全是重大犯罪行為，且兩名被告「未加反省」。

但這兩名中國籍高中生21日在庭審作最後陳述時辯稱，他們沒想到「單純出於好奇而作出的行為」，會導致如此嚴重後果，就此深刻反省，望法庭酌情判決。

報導直指，這兩名中國籍高中生從2024年下半年至2025年3月分別入境南韓3次和2次，且涉嫌使用配有長焦鏡頭的數位相機和手機，在南韓境內多座軍事設施和國際機場附近拍攝戰機與管制設施等。

韓方調查發現，兩人擅自拍攝的涉案照片包括水原空軍基地、平澤烏山空軍基地與美軍基地、清州空軍基地等四座美韓軍事設施，以及仁川、金浦、濟州等三座國際機場。3月21日下午，兩人在水原空軍基地附近擅拍起降中的戰機時，被當地警方當場抓獲。