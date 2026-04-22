快訊

鋒面「結構完整」明天抵達 粉專：易有雷陣雨及瞬間大雨

能說年少無知？國中割頸案受害者父謝YTR公布細節 律師籲少事法修2處

太空都看得到！美以與伊朗交火釀中東多起漏油 恐衝擊近億人用水

聽新聞
0:00 / 0:00

海歸未必「鍍金」…中國去年57萬人留學 較高峰劇減20%

世界日報／ 北京22日電
中國教育部留學服務中心發布，中國留學回國人數達53.56萬人，回國率首次逼近94%。（新華社）
中國教育部留學服務中心發布，中國留學回國人數達53.56萬人，回國率首次逼近94%。（新華社）

海歸光環不再？過去數十年來，中國人對到海外留學趨之若鶩，但綜合中國教育部等統計顯示，近年中國出國留學人數大減，2025年只有約57萬人，較2019年約70萬人的歷史高峰下降近20%。除不少海外國家緊縮就業與移民政策外，也因為海歸如今未必「鍍金」，薪資與本地畢業生逐漸拉近所致。

財新網報導，據中國教育部數據，中國留學人數由2008年的17.98萬人激增至2019年的70.35萬人，11年間成長近4倍。

自2020年以來，受到疫情衝擊及全球宏觀經濟下行壓力等多重因素影響，中國出國留學人數大減。全球化智庫「中國留學發展報告（2023-2024）」顯示，據非公開數據，2020年中國出國人數降為45.09萬人，2021年回升至52.37萬人，2022年進一步回升至66.12萬。

中國教育部的數據顯示，2025年中國出國留學人數為57.06萬人，較2019年70.35萬人的歷史高點下降近20%，規模回落至2016年前後。

報導表示，另一方面，中國留學生回國意願顯著增強。中國教育部最新統計，1978年至2025年，中國各類出國留學人數累計達946萬人，801萬人完成學業，其中逾87%的人選擇回中國發展。2023至2025年的留學生回國人數分別為41.56萬、49.5萬、53.56萬人，節節上升。

中國教育發展戰略學會學術委員陳志文在「財新」撰文稱，留學生選擇學成後歸國趨勢愈來愈明顯。報導引述引述教育部、人社部數據，指2025年度中國出國留學人數57.35萬，回國人數53.56萬，「出國回國比」為1.06：1，同一數字10年前為1.26：1、20年前為3：1、25年前為4：1。

據悉，這與近年部分傳統留學國家收緊就業與移民政策，海外的就業市場競爭加劇有關；加上中國不斷增加對留學生的吸引力，例如北京、上海、深圳等城市相繼推出針對海外高端人才的落戶及引進政策，吸引他們回國。

另有分析指出，不少民眾認為，近年中國留學生出國留學人數減少，其中一個原因是「留學鍍金、高薪就業」的定律被打破。過去十年，海歸薪資比國內學歷相若的畢業生高35%至50%。但2026年數據顯示，兩者差距已縮少至15%至25%，讓許多務實的家長開始計算送子女出國留學的「投資回報率」。

另一方面，據華爾街日報以「美國夢光環漸失，中國頂尖精英留美意願減弱」為題報導這一趨勢，報導指出，近年由於美國提高移民門檻，不少中國人擔憂美國社會治安狀況，不少中國菁英選擇回國發展。

報導分析，促使留學生回國加速的原因包括：美國就業環境惡化、社會環境政治化加種族歧視抬頭；中國留學生規模顯著擴大，整體水平下降，「多數人沒有能力留下來」；新一代留學生缺乏老一代「改變命運」的強烈動機，一旦找不到理想工作，更傾向回國而非留在當地吃苦。

相關新聞

海歸未必「鍍金」…中國去年57萬人留學 較高峰劇減20%

海歸光環不再？過去數十年來，中國人對到海外留學趨之若鶩，但綜合中國教育部等統計顯示，近年中國出國留學人數大減，2025年只有約57萬人，較2019年約70萬人的歷史高峰下降近20%。除不少海外國家緊縮就業與移民政策外，也因為海歸如今未必「鍍金」，薪資與本地畢業生逐漸拉近所致。

中首部AI電影來了 「靈魂擺渡，浮生夢」演員全生成 引爆爭議

由愛奇藝、長信傳媒共同打造的中國首部全AI電影「靈魂擺渡，浮生夢」，近日官宣將於2026年暑期檔上映。值得關注的是，全片演員陣容完全由AI生成，而該片監製郭靖宇一邊質疑「真人能演為何用AI假人」、一邊親自操刀AI電影的矛盾立場，引爆了影視圈以AI替代真人表演的激烈爭議。

喜得七弟…21歲湖南小夥賣肉養6弟妹 「盼爸媽別再生」

近日，湖南邵陽21歲小夥孫攀靠賣豬肉養育家中六個弟弟妹妹的事，受到廣泛關注。孫攀21日表示，二妹在幫他賣豬肉，四個弟弟妹妹還在讀書，一歲的七弟患有唐氏綜合症需長期照護，他身上的壓力巨大。他最大的希望是，爸媽不要再生了。

中國3月青年失業率16.9% 創4個月新高 學者：就業嚴峻

中國青年失業率再度回升。中國國家統計局最新數據顯示，2026年3月，不含在校生的16-24歲勞動力調查失業率為16.9%，結束了此前連續六個月的下降，再度上升，創四個月以來新高。不但明顯高於總體失業率的5.0%，也高於2025年同期的16.5％。官方表示，屬於正常季節性波動。有學者表示，整體失業率數據走升，呈現就業嚴峻。

中國2高中生多次赴韓偷拍美韓戰機 遭求刑3至4年

兩名中國籍高中生涉嫌在不到一年內多次入境南韓，未經許可拍攝境內美軍與韓軍的戰機及軍事管制設施，21日在南韓水原地方法院出庭應訊，分別遭南韓檢方求處三至四年有期徒刑。

玉文化與中華文明 展155代表作

「言念君子，溫其如玉。」玉，是貫穿中華文明始終的精神符號。「玉文化與中華文明—中國歷史研究院珍藏玉器展」近日在中國考古博物館舉辦。一百五十五件（組）珍貴玉器均為新石器時代以來的代表性器類，串聯起中華玉文化發展脈絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。