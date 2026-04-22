海歸未必「鍍金」…中國去年57萬人留學 較高峰劇減20%

海歸光環不再？過去數十年來，中國人對到海外留學趨之若鶩，但綜合中國教育部等統計顯示，近年中國出國留學人數大減，2025年只有約57萬人，較2019年約70萬人的歷史高峰下降近20%。除不少海外國家緊縮就業與移民政策外，也因為海歸如今未必「鍍金」，薪資與本地畢業生逐漸拉近所致。

財新網報導，據中國教育部數據，中國留學人數由2008年的17.98萬人激增至2019年的70.35萬人，11年間成長近4倍。

自2020年以來，受到疫情衝擊及全球宏觀經濟下行壓力等多重因素影響，中國出國留學人數大減。全球化智庫「中國留學發展報告（2023-2024）」顯示，據非公開數據，2020年中國出國人數降為45.09萬人，2021年回升至52.37萬人，2022年進一步回升至66.12萬。

中國教育部的數據顯示，2025年中國出國留學人數為57.06萬人，較2019年70.35萬人的歷史高點下降近20%，規模回落至2016年前後。

報導表示，另一方面，中國留學生回國意願顯著增強。中國教育部最新統計，1978年至2025年，中國各類出國留學人數累計達946萬人，801萬人完成學業，其中逾87%的人選擇回中國發展。2023至2025年的留學生回國人數分別為41.56萬、49.5萬、53.56萬人，節節上升。

中國教育發展戰略學會學術委員陳志文在「財新」撰文稱，留學生選擇學成後歸國趨勢愈來愈明顯。報導引述引述教育部、人社部數據，指2025年度中國出國留學人數57.35萬，回國人數53.56萬，「出國回國比」為1.06：1，同一數字10年前為1.26：1、20年前為3：1、25年前為4：1。

據悉，這與近年部分傳統留學國家收緊就業與移民政策，海外的就業市場競爭加劇有關；加上中國不斷增加對留學生的吸引力，例如北京、上海、深圳等城市相繼推出針對海外高端人才的落戶及引進政策，吸引他們回國。

另有分析指出，不少民眾認為，近年中國留學生出國留學人數減少，其中一個原因是「留學鍍金、高薪就業」的定律被打破。過去十年，海歸薪資比國內學歷相若的畢業生高35%至50%。但2026年數據顯示，兩者差距已縮少至15%至25%，讓許多務實的家長開始計算送子女出國留學的「投資回報率」。

另一方面，據華爾街日報以「美國夢光環漸失，中國頂尖精英留美意願減弱」為題報導這一趨勢，報導指出，近年由於美國提高移民門檻，不少中國人擔憂美國社會治安狀況，不少中國菁英選擇回國發展。

報導分析，促使留學生回國加速的原因包括：美國就業環境惡化、社會環境政治化加種族歧視抬頭；中國留學生規模顯著擴大，整體水平下降，「多數人沒有能力留下來」；新一代留學生缺乏老一代「改變命運」的強烈動機，一旦找不到理想工作，更傾向回國而非留在當地吃苦。