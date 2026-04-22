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中東原油 大陸3月進口減25％

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
美伊戰事導致大陸進口原油也受影響。圖為2026年2月1日，載運26.2萬噸原油的超大型油輪（VLCC）「遠秋湖」號正靠泊位於福建泉州的聯合石化青蘭山碼頭。中新社
美伊戰事導致大陸進口原油也受影響。圖為2026年2月1日，載運26.2萬噸原油的超大型油輪（VLCC）「遠秋湖」號正靠泊位於福建泉州的聯合石化青蘭山碼頭。中新社

美伊戰事導致荷莫茲海峽實質上幾近關閉，已衝擊中國大陸進口原油。大陸海關總署最新數據顯示，今年三月大陸進口原油三點六二億桶，與二○二五年三月同期相比下跌百分之二，其中自沙烏地阿拉伯、伊拉克、阿拉伯聯合大公國、阿曼、科威特、卡達等六個國家進口原油一點二二六億桶，大減百分之廿五。

大陸財新網報導，具體來看，大陸自沙烏地阿拉伯、伊拉克、科威特與卡達四國原油進口量下降幅度較大，降幅分別為百分之卅點七、百分之四十六、百分之五十二點三、百分之六十四點五；從阿聯進口量變化不大，從阿曼進口量大幅增長百分之四十四，主要是因阿曼出口終端在荷莫茲海峽外。

為補足原油進口缺口，三月大陸從俄羅斯進口原油七四五二點七萬桶，增長百分之十三點三；從印尼進口原油四○五八萬桶，增長一○七倍，成為當月僅次於俄羅斯與沙烏地阿拉伯的第三大原油進口來源國。

液化天然氣（ＬＮＧ）方面，大陸三月進口ＬＮＧ為三九五萬噸，下降百分之十九點二。其中從澳洲進口一一四點四萬噸，下降百分之廿六點四；從卡達進口九十八點八萬噸，下降百分之四十二點八；從俄羅斯進口五十五點八萬噸，增長百分之四十三點八。而由於大陸對自美進口ＬＮＧ與原油加徵關稅，大陸三月未自美進口ＬＮＧ與原油。

彭博報導，熟悉俄羅斯政府人士稱，今年俄羅斯對陸出口的天然氣價格預計平均為每千立方公尺二五八點八美元，比仍在採購的少數歐洲買家支付的價格低逾百分之卅八。價差在未來三年將逐步縮小。

報導指，儘管價格差距表明中國大陸現在仍是莫斯科最大的天然氣客戶，但與以前俄羅斯和歐洲的貿易關係相比，北京帶來的利潤要少得多，這顯示俄羅斯在俄烏戰爭後轉向亞洲的舉措，未完全彌補其失去大部分西方市場所帶來的損失。

大陸 科威特 俄羅斯 原油 中東

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