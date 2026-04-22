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玉文化與中華文明 展155代表作

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
河南安陽殷墟婦好墓出土的玉馬。 本報北京傳真
河南安陽殷墟婦好墓出土的玉馬。 本報北京傳真

「言念君子，溫其如玉。」玉，是貫穿中華文明始終的精神符號。「玉文化與中華文明—中國歷史研究院珍藏玉器展」近日在中國考古博物館舉辦。一百五十五件（組）珍貴玉器均為新石器時代以來的代表性器類，串聯起中華玉文化發展脈絡。

展覽通過「玉出東方」「玉見文明」「玉禮天下」「玉潤中華」四大篇章，展現玉器在形制、功能與文化內涵上的變遷。距今約八千年前的先民就已經開始琢磨玉器。出土於內蒙古敖漢興隆溝遺址的玉玦、玉匕、玉璜等集中亮相，這是中國目前所知年代最早的真玉器，見證了先民從「製石」邁向「琢玉」的關鍵跨越。

時值馬年，一件小巧玲瓏、氣韻生動的玉馬，成為全場最受矚目的焦點。它的主人，正是三千多年前商代赫赫有名，集王后、將軍、祭司於一身的傳奇女性婦好。五十年前，考古工作者在殷墟宮殿宗廟區內發現了婦好的墓葬，墓中出土了近兩千件隨葬品。其中，玉器達七五五件，尤其以一批造型逼真、神態鮮活的寫實動物形玉器最為動人。

專家介紹，這匹出土的玉馬是中國目前所知最早的馬形象。它形制小巧，長約六釐米、厚約零點三釐米，馬背上雕琢出細密如鋸齒的鬃毛，長尾自然後伸，四肢穩健，呈現出行走間的動態；馬頭部分以流暢陰刻線勾勒出雙目，眼神明亮，炯炯有神。在同一展區內，婦好的「動物朋友」排隊出場：憨態可掬的玉鴞、身姿優雅的玉鸚鵡、氣勢飛揚的玉龍、靜伏待鳴的玉蟬……一件件玉器小巧而靈動，逼真而富有生氣。

此外，二里頭文化的玉璋，西周時期的玉覆面，滿城漢墓出土的玉具劍，唐宋時期沿絲路而來的多元器形，清代獨具特色的「西番作」玉器……豐富的文物生動體現中華玉文化的源遠流長，揭示歷代工匠的非凡智慧。

內蒙古

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