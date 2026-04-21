海外畢業未必鍍金 大陸出國留學人數較高峰減少20%

過去數十年中國人對到海外留學趨之若鶩，但綜合中國教育部等統計顯示，近年中國出國留學人數大減，2025年只有約57萬人，較2019年約70萬人的歷史高峰下降近20%。除因不少海外國家緊縮就業與移民政策外，也因海外畢業如今未必「鍍金」，海歸與本地畢業生的薪資距離逐漸拉近。

財新網20日報導，根據中國教育部數據，中國留學人數由2008年的17.98萬人激增至2019年的70.35萬人，11年間成長近4倍。

自2020年以來，受到疫情衝擊及全球宏觀經濟下行壓力等多重因素影響，中國出國留學人數大減。全球化智庫「中國留學發展報告（2023-2024）」顯示，根據非公開數據，2020年中國出國人數降為45.09萬人，2021年回升至52.37萬人，2022年進一步回升至66.12萬。

中國教育部的數據顯示，2025年中國出國留學人數為57.06萬人，較2019年70.35萬人的歷史高點下降近20%，規模回落至2016年前後。

報導表示，另一方面，中國留學生回國意願顯著增強。中國教育部最新統計，1978年至2025年，中國各類出國留學人數累計達946萬人，801萬人完成學業，其中逾87%的人選擇回中國發展。2023、2024、2025年的留學生回國人數分別為41.56萬、49.5萬、53.56萬人，節節上升。

報導表示，這是與近年部分傳統留學國家收緊就業與移民政策，海外的就業市場競爭加劇有關；加上中國不斷增加對留學生的吸引力，例如北京、上海、深圳等城市相繼推出針對海外高端人才的落戶及引進政策，吸引他們回國。

綜合中國網路訊息，有民眾認為，近年中國留學生出國留學人數減少，其中一個原因是「留學鍍金、高薪就業」的定律被打破。

過去10年，海歸的薪資比國內學歷相若的畢業生高35%至50%。但2026年最新數據顯示，兩者差距已縮少至15%至25%。部分於外國普通院校就讀、文科專業、無實習經驗的海歸，起薪和國內普通本科、碩士持平。

另外，中國政府近年鼓勵發展的新質生產力，成為海歸派高薪的主要領域。人工智慧、大數據、晶片研發、新能源、生物醫藥等行業，應屆海歸碩士年薪普遍介於人民幣28萬至60萬（約新台幣128萬至276萬元）間。但傳統商科、文科、藝術等行業競爭激烈，月薪隨時低於1萬元。

2026年中國應屆畢業生達1270萬，再加上預料有數十萬名留學生回國，整體就業市場可能供大於求。有些家長越來越務實，開始計算送子女出國的投資回報率。如果花費百萬換來與國內畢業生相若的薪資，倒不如省下這筆錢，作為子女在國內考研究所，或補習考公務員之用。