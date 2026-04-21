宏福苑大火聽證會／法團委員：維修警號多 屢促政府跟進無果

大埔宏福苑火災獨立委員會20日舉行第15場聽證會，亦是第三輪聽證會的首場。委員會傳召宏福苑業主立案法團第12屆管理委員會委員江祥發作供，江祥發在會上承認多項監管缺失，包括新舊管委會均未實質改善授權票問題、對消防系統專業知識不足，以及未就發泡膠物料向政府部門查詢。

綜合大公報、明報報導，聽證會上，江祥發被問及參選法團委員的過程。他說，自己以往參選屢戰屢敗，能夠成功當選，是獲得舊管委會委員引薦，才能以逾900票高票當選；其後參選副主席發現選舉疑被操控，有授權票疑被「預填」致他落選。江憶述，大埔區議員黃碧嬌得悉有業主欲蒐集簽署召開緊急業主大會後，曾每日擺街站以協助申請大維修資助為名收集授權票，聲稱「給幾萬元便可做大維修」，有居民因聽聞可減費簽授權票。

江祥發又承認，對於消防系統的運作及維修安排認知有限。他指當時管委會「大家忙返工，都係交顧問處理」，以為顧問會有合適安排，完全依賴顧問公司的專業意見。他雖然知道維修消防水缸期間會停用消防系統，但並不知道同時會停用消防栓及喉轆，僅知悉管理公司表示會在相關樓層加設滅火筒。

就宏福苑大維修使用發泡膠封窗的問題，江祥發承認從未向消防處或屋宇署等政府部門查詢物料是否合規。他供稱，工程顧問鴻毅起初認為發泡膠風險較大，但其後立場「急轉彎」，改稱屬臨時裝置，並指業界慣常使用。江祥發曾嘗試向承建商爭取改用阻燃性較高的物料，但宏業以施工安排為由拒絕，最終繼續使用發泡膠。

據報導，江祥發提到168人包括街坊及消防員何偉豪於大火罹難，其太太及很多街坊事後要看精神科時，一度哽咽。他稱，宏福苑大維修工程有很多警號，事前他再三提醒政府部門跟進，若部門早些跟進可避免火災，「我盡了能力，好無奈」。

據報導，江祥發的供辭提及不少工程問題，其中就宏福苑棚網質量，他於2025年兩度打颱風、部分棚網破損更換成新棚網後，曾多次經1823投訴，房屋局獨立審查組（ICU）劉嘉敏曾回覆他曾到場調查、與工程顧問鴻毅代表了解情況，但未答棚網是否有證書及合規，故他並不滿意；其後因屋苑有石頭、竹枝從棚架掉落，江也曾向勞工處投訴。

報導稱，江祥發稱，宏福苑大維修工程有很多警號，但多個政府部門沒認真履行職責，又強調他事前多次發電郵提醒，例如去年10月中環華懋大廈棚架大火後，他電郵ICU及勞工處再三提醒，「我想如果早些去做，這場火災我想絕對可以避免，我盡了能力，好無奈」。他也認為，業主無能力處理大維修工程，冀政府檢討樓宇大維修計畫，設專業團隊，為業主提供協助。