香港宏福苑大火5個月 燒焦味瀰漫不散 居民返家見積灰半米高

香港大埔宏福苑大火發生近五個月，七幢受火警波及樓宇的居民昨日起分批獲安排返回單位執拾私人物品。宏新閣住戶為首批獲安排上樓居民，有居民目睹全是灰燼及瓦礫的單位，認為三小時執拾時限太短。

明報報導，綜合上樓者經歷重組大廈內部情況，據悉宏新閣內仍瀰漫燒焦味，後樓梯要接駁光管照明，個別燒得不嚴重的單位亦滿地灰塵，窗戶破損，牆紙燒熔脫落，其餘情況大致完好；同一樓層旁邊的單位卻燒至一片狼藉，滿地瓦礫，窗框扭曲變形。

據報導，副政務司長卓永興晚上總結首日情況，認為上樓秩序良好，運作大致暢順，上下午兩節均在指定時間內完成，居民進出大廈平均為1小時44分鐘，最長逗留3小時25分鐘，約兩成人逗留不足1小時；有14戶上落多於一次，最多有人上落4次。

報導稱，住了40多年的戴小姐與母親及兩個妹妹上樓，她說由於住所嚴重損毀，同時只能有兩人可內進；加上父親需持拐杖，故她擬再申請上樓，冀陪父親與家園道別。她指單位完全損毀，「牆身都沒了，只剩下客廳原本壞掉的冷氣機」；她要帶走祖先遺物、金器及現金等貴重品，但燒毀的雜物「積起半米深的殘灰」，故認為三小時上樓並不足夠，需要更多時間仔細查看。

大埔火災造成168人死亡，有不少「毛孩」死傷。中央社報導，50歲的鍾先生表示，他回住處拿了存有家人照片的電腦，並向命喪火場的貓咪道別，「我不知道祂在哪裡過世，但我去祂平時最喜歡睡覺的地方，要祂快快投胎」。

火災當天最後一批離開宏福苑的居民梁先生在灰燼中看到「反光」的東西，於單位內尋回結婚戒指，形容「真金不怕洪爐火」。他稱離開時放下一封寫給單位的「情書」道別。

香港房屋局今年4月宣布，由於耗時過長且周邊存在不確定因素，確定不會原址重建。港府先前曾提出，將以現金收購居民的房屋產權。

梁先生表示：「我相信其實有不少人不想接受（政府的方案），但沒有其他選擇，他們是被迫接受的…如果有得選，我真的不想離開宏福苑。」