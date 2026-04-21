喝爛醉又耍官威害航班延誤68分鐘！陸央企高層遭拔官

大陸央企中國航空器材集團（中國航材）前董事長、黨委書記任宇和前總會計師趙保輝一行人，兩年前因公在德國轉機期間因嚴重醉酒登機遭拒，卻以官威施壓機組，導致航班延誤68分鐘，還違規升艙至頭等艙。中共中紀委通報稱，給予兩人撤銷黨內職務、政務撤職處分，其他相關人士也通通挨罰。

這起荒唐事件是在新華社20日一篇關於中共中央層面樹立和踐行正確政績觀學習教育工作專班、中央紀委辦公廳相關通報中揭露。

中共中央紀委辦公廳指出，2024年3月21日，任宇、趙保輝及另五名同行人員因公在德國法蘭克福機場回國轉機期間，任宇、趙保輝等六人在航空公務艙休息室聚眾飲用休息室提供的酒水，趙保輝嚴重醉酒，被中國國際航空服務人員拒絕登機。任宇卻向機組人員施壓，強烈要求全團登機，造成航班延誤68分鐘，引發旅客投訴。

通報稱，任宇、趙保輝甚至還違規升艙至頭等艙。回國後，任宇、趙保輝等團組成員隱瞞事實、未如實報告情況。中國航材紀委書記唐某2024年11月了解此事後不向組織報告。2026年3月，上級組織對此事進行調查，任宇、趙保輝等人還向國務院國資委提供虛假情況。

新華社指任宇、趙保輝等人存在「政績觀扭曲錯位、欺瞞組織、侵害群眾利益」等問題，要求中共各級黨組織要以此為鑒、汲取教訓，教育引導廣大黨員、幹部特別是領導幹部增強黨性修養、築牢對黨忠誠，嚴守政治紀律和政治規矩，夯實樹立和踐行正確政績觀的思想根基。