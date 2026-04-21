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上海國際花卉節 5.2公尺高「潦草小狗」萌翻天

中央社／ 記者李雅雯上海21日電

2026上海國際花卉節正在展期中，靜安蘇河灣展區一隻5.2公尺高、以細葉針茅與矮牽牛打造的「潦草小狗」，生動呈現毛茸茸效果，配上萌翻天的表情，成為全場鏡頭焦點。

2026上海國際花卉節在4月18日揭幕，展期至5月10日，共計23天。這次花卉節以「海上花開、馬上精彩」為主題，橫跨不同行政區打造2個主會場和10個分會場，整座城市沉浸在繁花盛開中。

在靜安區分會場蘇河灣展區，一隻被民眾暱稱為「潦草小狗」的巨型綠植景觀作品成為社群討論熱點，帶動蘇河灣商場18日單日客流量達12.5萬人次、年增250%，有人戲稱「是不是全上海的人都來看潦草小狗了」。

遊客魯琳對中央社表示，「潦草小狗」做得非常生動，利用草的特性呈現出狗狗毛髮的飄逸感，配上周圍的花花草草，「我覺得這裡非常有生活氣息、非常漂亮」。她也笑說，可惜天氣是陰天，倘若有陽光灑落在小狗身上，拍照起來會更漂亮。

「潦草小狗」項目負責人馮瑞對媒體解說，這隻綠植搭成的西高地犬高5.2公尺，為了營造出毛茸茸效果，在挑選用草階段，費時約2週，當時用了不同的草打樣，最終決定採用細葉針茅，因為其最能呈現真實狗毛蓬鬆與柔軟的感覺。

馮瑞提到，狗身上的花背心使用不同顏色的矮牽牛搭配，狗身底部周邊穿插19種花草品種，有高、中、低層次，整體色系以藍白為主，加上粉色點綴，營造清新感覺，選擇西高地犬為原型，正是因為其毛髮較長，可用植物來表現。

場景拉到黃浦主會場新天地太平湖畔區域，架設於湖面上的花藝裝置以旋轉木馬為主體，覆蓋滿滿的鮮花與綠植裝飾，取名為「馬上走花路」。作品名稱帶了些巧思，從字面上來看，「馬上」有「在旋轉木馬上」的意思，也有「立刻」意涵。

上海前灘公園巷在平日也迎來賞花人流，巨型粉色兔子盯著紅蘿蔔看的裝置藝術場景是民眾駐足打卡、拍照熱點。

上海國際花卉節原名為上海國際花展，從2007年開始舉辦，今年為第20屆，也是更名的第1年，象徵由展會性質轉為綜合性城市活動。上海市綠化和市容管理局副局長朱心軍日前在記者會上表示，期待遊客盡情享受這場城市嘉年華，感受上海的生態、人文與活力。

上海 狗狗 表情

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