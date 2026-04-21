中國3月青年失業率達16.9% 創4個月新高

中國國家統計局數據顯示，3月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率為16.9%，創4個月新高。3月的25至29歲勞動力失業率為7.7%，是2025年3月以來最高。

據中國國家統計局公布，3月全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為4.3%，也是自2025年3月以來最高。

中國國家統計局16日公布，中國3月全國城鎮調查失業率為5.4%，較2月增加0.1個百分點，也創下2025年3月以來最高。

2026年中國政府工作報告將「城鎮失業率5.5%左右、城鎮新增就業1200萬人以上」納為施政目標。中國人力資源和社會保障部（人社部）評估，今年大學畢業生將達1270萬人，再創歷史新高，外界推估這將為中國社會帶來一波就業市場壓力。