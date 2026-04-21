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紀錄片「我在故宮修文物」 43歲導演葉君胃疾猝死

世界日報／ 中國新聞組／北京21日電
右一為導演葉君。（取材自「清華大學影視傳播研究中心」微信公號）
右一為導演葉君。（取材自「清華大學影視傳播研究中心」微信公號）

中國著名紀錄片「我在故宮修文物」導演葉君於4月18日離世。中媒報導，親友表示，葉君在武漢因急性胃出血不幸離世，享年43歲。發病時，他獨自在住處，身邊無家屬陪伴，錯失最佳救治時機。據了解，葉君3月底剛完成體檢，僅查出輕微胃部炎症，無重大健康問題。

綜合封面新聞、香港01報導，微信公眾號「清華大學影視傳播研究中心」20日發布訃告稱，葉君1983年生於湖北，葉君為「以赤誠之心記錄時代的創作者」，一生不為商業利益所屈服，始終致力於打造中國領先、具備可持續生命力的文化傳播媒介平台。

訃告寫道，他以笨小孩之心探索世界，以電影詩般的語言記錄日常，留下1759條原創內容，如一封封寫給世界的情書。他說，「期待與你相遇，願這份混合了博物學和電影詩的私人手記，也能觸動你。」

訃告寫道，葉君離世，親友哀痛，但更願以他熱愛的方式—不喧嘩、不悲戚，只安靜地，記住他。

葉君2006年畢業於清華大學，後獲清華碩士學位。曾供職於上海電視台、央視及愛奇藝，最終投身紀錄片創作。他執導的「我在故宮修文物」、編導的「如果國寶會說話」，是內地青年一代重新認識傳統、理解匠心的起點。

據清華大學影視傳播研究中心介紹，「我在故宮修文物」系列共三集，聚焦故宮文物修復師，以生活化視角展現其日常，系統梳理中國文物修復的歷史源流，呈現文物「復活」技術。該作2016年播映後引發社會對傳統文化傳承與保護的廣泛關注。

公開報導顯示，紀錄片「我在故宮修文物」曾獲中國最具影響力十大紀錄片、中國高校影視學會學院獎最佳紀錄片等榮譽。

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