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司機盜300萬財物 100萬包14萬賣了 千萬粉網紅報警

世界日報／ 中國新聞組／北京21日電
當事人丟失的貴重物品。（取材自極目新聞/受訪者供圖）
當事人丟失的貴重物品。（取材自極目新聞/受訪者供圖）

擁有2400多萬粉絲的網紅主播「賀冬冬921」19日在其帳號上發布視頻稱，家中總價值近300萬元人民幣(約44萬美元)的包包、黃金等貴重物品被司機鄧某偷走；而100萬的包，他14.3萬元就賣了，目前已經報警了。該主播公司的員工賀女士20日表示，鄧某去年10月底入職公司，工作了三到四個月，期間通過各種藉口，例如主動無償加班的方式，尋找獨自留在主播家中的機會，方便盜竊。目前鄧某處於失聯狀態，他們團隊已經報警。

極目新聞報導，賀女士表示，今年3月，鄧某和他們簽署了一份退賠承諾書，上面寫道：本人（鄧某）於2025年12月起，在賀總家中盜竊財物，包括愛馬仕包三個、迪奧包兩個、金子、四葉草項鍊等共計70萬元，本人承諾盡量以實物退返，本承諾書系本人真實意思，無脅迫、欺詐。該承諾書落款寫有司機鄧某的名字並按了手印。

賀女士說，在和鄧某簽完承諾書後，又陸續發現一些名貴包包也被鄧某用假貨調換走了，通過統計這些失竊物品在購買時的發票，發現總價接近300萬元。「現在我們已經聯繫不到鄧某，所以才選擇了報警，警方為我們出具了一份行政立案告知書。並告訴我們，鄧某目前並沒有出國，他個人所有的聯繫方式也已經停用，此前鄧某還有兩次案底。」

賀女士表示，鄧某已經將盜竊的包包轉手賣給了別人，對方也已經報案了。「我們此前在3月12日最後聯繫過鄧某一次，當時，我們老闆覺得鄧某還年輕，不願意將他送進監獄，承諾只要鄧某願意將盜竊的物品歸還，就不再追究這個事情了，但是之後鄧某並沒有歸還盜竊物品，並和我們失去了聯繫。」

賀冬冬說，在清點失物過程中，最讓她可惜的是一只愛馬仕包。「當時買的時候100萬元，他14萬300元就給銷贓了」。

據報導，北京市公安局朝陽分局平房派出所表示，負責處理賀女士案件的警官目前不在崗，需要之後才能聯繫。

當事人講述自己名貴物品被盜經歷。（視頻截圖）
當事人講述自己名貴物品被盜經歷。（視頻截圖）

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