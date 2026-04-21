快訊

要拘提柯建銘！涉過失傷害徐巧芯不出庭 審判長：囑託拘提

78歲雷洪動脊椎手術5小時病房照曝光 昔擁6妻妾今病榻只剩她

富邦媒下午4點半開重訊記者會 副總呂鈺萍說明重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

河南女挪用公款1700萬當「榜一大姐」 父帶她自首追款

世界日報／ 中國新聞組／北京21日電
博主為小夢發布拆卡視頻，評論區的稱讚。（取材自封面新聞）
博主為小夢發布拆卡視頻，評論區的稱讚。（取材自封面新聞）

「她坐牢就是十年起，出來都30多歲了。但這1700萬(人民幣，約249萬美元是身家性命，沒法跟債主交代，只有被定性為贓款才可能追回來。」河南鄭州的朱先生幾番糾結後，20日帶女兒小夢到派出所投案自首。小夢讀了一年中專，輟學後在自家冷鏈檔口負責出納。2024年7月，19歲的小夢開始陸續挪用檔口資金在直播間打賞、購買拆卡盲盒。截至2025年11月，累計盜用、挪用1700萬元，成為多個直播間「榜一大姐」。

封面新聞報導，朱先生說，他的檔口基本上已經破產，外邊欠著幾百萬借款，小夢依舊天天沉迷在手機裡，「之前聯繫過相關主播，他們不同意退錢。我擔心最後孩子坐牢了，錢也沒辦法追回來。」

據報導，涉事主播所在的杭州帥庫MCN公司員工20日表示，「此事直接聯繫平台，不用聯繫我們」。涉事直播平台則表示，如消費者涉及違法行為，平台會依法配合相關部門的調查處理。

朱先生今年50歲，他小學三年級沒讀完就輟學了，至今識字不多。經過30多年打拚，在農貿市場開起一家檔口。

朱先生說，他與妻子早年離婚，後重新組建家庭，女兒小夢跟著他生活。2020年，小夢中專一年級讀完之後輟學，「我自己沒文化，之前是找別人代管帳目。2021年，小夢16歲，開始學著管帳。2023年，我註冊成立公司後，把公司的資金也交給她管理。」

「她常常坐檔口裡邊在刷手機，有人靠近，就把手機扣在桌上。沒有人知道她具體在幹什麼。」朱先生說，2024年夏天，他曾經發現帳目異常，詢問得知，小夢曾經給直播間陸續打賞過五、六十萬元。

「她說知道錯了，跟我說要改。我想著是自己的閨女，肯定不會害我，就沒有換人管帳。」朱先生說，那段時間檔口積壓了1萬多件貨物，沒有什麼大額的進貨需求，他也就沒有及時發現資金流動異常。

2025年11月，朱先生準備大批採購一批貨物，找小夢支取資金，卻被告知「帳上沒錢了」。

朱先生去銀行打印帳戶流水，才發現從2024年7月到2025年11月之間，有1700餘萬元被支付給某直播平台了。大部分資金是從公司帳戶轉到小夢帳戶後完成支付，還有部分是從朱先生的個人帳戶轉出後支付。

「她在好幾個直播間都是『榜一大姐』，打賞了將近1100萬元。另外600多萬元，是玩拆卡遊戲花完了。」朱先生介紹，所謂的「拆卡」，就是網友在直播間購買整盒的卡通卡片，主播在直播間現場拆盒，拆出的高等級、稀缺卡片，可以折現變賣，供玩家收藏。

朱先生提供的銀行流水顯示，2024年下半年開始，單筆消費超過1萬元的次數愈來愈多，多次出現3萬元、4萬元、5萬元的單筆大額消費。2025年4月17日，最大一筆消費達到了10萬元，當日累計消費達到14.64萬元。這些消費方向，均是某直播平台或者該平台的商戶。

朱先生說，小夢至今還是整天抱著手機，家人曾試圖沒收手機，她以自殺威脅。「她說坐牢也無所謂。但追討錢款的時候，她有一個關係密切的網友，她在那消費50多萬元買卡片，希望我不要找她這位朋友追款。」

朱先生坦言，自己文化有限，忙著跑生意，與小夢溝通較少，前妻也很少管孩子，小夢可能在家庭中有感情缺失。「那些主播、網友都捧著她，陪她聊天到深夜，求著她幫忙衝業績。她可能比較享受這種感覺。」

有律師表示，若是贓款需全額退款，小夢涉兩罪或判20年。

直播畫面；示意圖。（取材自封面新聞）
直播畫面；示意圖。（取材自封面新聞）

相關新聞

喝爛醉又耍官威害航班延誤68分鐘！陸央企高層遭拔官

大陸央企中國航空器材集團（中國航材）前董事長、黨委書記任宇和前總會計師趙保輝一行人，兩年前因公在德國轉機期間因嚴重醉酒登機遭拒，卻以官威施壓機組，導致航班延誤68分鐘，還違規升艙至頭等艙。中共中紀委通報稱，給予兩人撤銷黨內職務、政務撤職處分，其他相關人士也通通挨罰。

長沙「零食王國」全球最大 開3天就停售 仍可參觀打卡

被金氏世界紀錄認證全球最大零食店「零食王國」，近日在湖南長沙正式開業，相當於約30個標準籃球場大小的總占地面積，匯聚全球約70個國家和地區的風味。店內3.5萬餘款零食號稱若每天品嘗1款需花96年才能全部試遍，吸引大批人潮湧進這座「零食巨無霸」打卡、消費。但該店開業僅三天就掛出「暫停銷售」三天的公告，店家稱是因因客流量實在太多，不得不先喊停優化。

河南女挪用公款1700萬當「榜一大姐」 父帶她自首追款

「她坐牢就是十年起，出來都30多歲了。但這1700萬(人民幣，約249萬美元是身家性命，沒法跟債主交代，只有被定性為贓款才可能追回來。」河南鄭州的朱先生幾番糾結後，20日帶女兒小夢到派出所投案自首。小夢讀了一年中專，輟學後在自家冷鏈檔口負責出納。2024年7月，19歲的小夢開始陸續挪用檔口資金在直播間打賞、購買拆卡盲盒。截至2025年11月，累計盜用、挪用1700萬元，成為多個直播間「榜一大姐」。

司機盜300萬財物 100萬包14萬賣了 千萬粉網紅報警

擁有2400多萬粉絲的網紅主播「賀冬冬921」19日在其帳號上發布視頻稱，家中總價值近300萬元人民幣(約44萬美元)的包包、黃金等貴重物品被司機鄧某偷走；而100萬的包，他14.3萬元就賣了，目前已經報警了。該主播公司的員工賀女士20日表示，鄧某去年10月底入職公司，工作了三到四個月，期間通過各種藉口，例如主動無償加班的方式，尋找獨自留在主播家中的機會，方便盜竊。目前鄧某處於失聯狀態，他們團隊已經報警。

香港宏福苑大火5個月 燒焦味瀰漫不散 居民返家見積灰半米高

香港大埔宏福苑大火發生近五個月，七幢受火警波及樓宇的居民昨日起分批獲安排返回單位執拾私人物品。宏新閣住戶為首批獲安排上樓居民，有居民目睹全是灰燼及瓦礫的單位，認為三小時執拾時限太短。

偷偷抵押父母3物業…香港「電筒大王」長子偽造文件貸2600萬

「電筒大王」沈漢深的長子沈俊文2023年利用虛假公司文件，抵押父母三個西貢匡湖居物業，詐騙五間財務公司批出逾2600萬元（港元，下同，約332萬美元）貸款，遭父母報案拘捕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。