河南女挪用公款1700萬當「榜一大姐」 父帶她自首追款

「她坐牢就是十年起，出來都30多歲了。但這1700萬(人民幣，約249萬美元是身家性命，沒法跟債主交代，只有被定性為贓款才可能追回來。」河南鄭州的朱先生幾番糾結後，20日帶女兒小夢到派出所投案自首。小夢讀了一年中專，輟學後在自家冷鏈檔口負責出納。2024年7月，19歲的小夢開始陸續挪用檔口資金在直播間打賞、購買拆卡盲盒。截至2025年11月，累計盜用、挪用1700萬元，成為多個直播間「榜一大姐」。

封面新聞報導，朱先生說，他的檔口基本上已經破產，外邊欠著幾百萬借款，小夢依舊天天沉迷在手機裡，「之前聯繫過相關主播，他們不同意退錢。我擔心最後孩子坐牢了，錢也沒辦法追回來。」

據報導，涉事主播所在的杭州帥庫MCN公司員工20日表示，「此事直接聯繫平台，不用聯繫我們」。涉事直播平台則表示，如消費者涉及違法行為，平台會依法配合相關部門的調查處理。

朱先生今年50歲，他小學三年級沒讀完就輟學了，至今識字不多。經過30多年打拚，在農貿市場開起一家檔口。

朱先生說，他與妻子早年離婚，後重新組建家庭，女兒小夢跟著他生活。2020年，小夢中專一年級讀完之後輟學，「我自己沒文化，之前是找別人代管帳目。2021年，小夢16歲，開始學著管帳。2023年，我註冊成立公司後，把公司的資金也交給她管理。」

「她常常坐檔口裡邊在刷手機，有人靠近，就把手機扣在桌上。沒有人知道她具體在幹什麼。」朱先生說，2024年夏天，他曾經發現帳目異常，詢問得知，小夢曾經給直播間陸續打賞過五、六十萬元。

「她說知道錯了，跟我說要改。我想著是自己的閨女，肯定不會害我，就沒有換人管帳。」朱先生說，那段時間檔口積壓了1萬多件貨物，沒有什麼大額的進貨需求，他也就沒有及時發現資金流動異常。

2025年11月，朱先生準備大批採購一批貨物，找小夢支取資金，卻被告知「帳上沒錢了」。

朱先生去銀行打印帳戶流水，才發現從2024年7月到2025年11月之間，有1700餘萬元被支付給某直播平台了。大部分資金是從公司帳戶轉到小夢帳戶後完成支付，還有部分是從朱先生的個人帳戶轉出後支付。

「她在好幾個直播間都是『榜一大姐』，打賞了將近1100萬元。另外600多萬元，是玩拆卡遊戲花完了。」朱先生介紹，所謂的「拆卡」，就是網友在直播間購買整盒的卡通卡片，主播在直播間現場拆盒，拆出的高等級、稀缺卡片，可以折現變賣，供玩家收藏。

朱先生提供的銀行流水顯示，2024年下半年開始，單筆消費超過1萬元的次數愈來愈多，多次出現3萬元、4萬元、5萬元的單筆大額消費。2025年4月17日，最大一筆消費達到了10萬元，當日累計消費達到14.64萬元。這些消費方向，均是某直播平台或者該平台的商戶。

朱先生說，小夢至今還是整天抱著手機，家人曾試圖沒收手機，她以自殺威脅。「她說坐牢也無所謂。但追討錢款的時候，她有一個關係密切的網友，她在那消費50多萬元買卡片，希望我不要找她這位朋友追款。」

朱先生坦言，自己文化有限，忙著跑生意，與小夢溝通較少，前妻也很少管孩子，小夢可能在家庭中有感情缺失。「那些主播、網友都捧著她，陪她聊天到深夜，求著她幫忙衝業績。她可能比較享受這種感覺。」

有律師表示，若是贓款需全額退款，小夢涉兩罪或判20年。