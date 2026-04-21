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長沙「零食王國」全球最大 開3天就停售 仍可參觀打卡

世界日報／ 中國新聞組／北京21日電
民眾17日在「零食王國」內拍照打卡。(新華社)
民眾17日在「零食王國」內拍照打卡。(新華社)

被金氏世界紀錄認證全球最大零食店「零食王國」，近日在湖南長沙正式開業，相當於約30個標準籃球場大小的總占地面積，匯聚全球約70個國家和地區的風味。店內3.5萬餘款零食號稱若每天品嘗1款需花96年才能全部試遍，吸引大批人潮湧進這座「零食巨無霸」打卡、消費。但該店開業僅三天就掛出「暫停銷售」三天的公告，店家稱是因因客流量實在太多，不得不先喊停優化。

據紅星新聞報導，鳴鳴很忙集團旗下沉浸式零食體驗空間「零食王國」17日在湖南長沙芙蓉廣場正式開業，憑藉1.2萬平方米營業空間、6500多個品牌和3.5萬餘款零食，現場獲得「全球最大零食店」金氏世界紀錄認證。然而，開業僅三天，這座「零食巨無霸」就因客流遠超預期，宣布4月20日至22日暫停銷售，進行系統優化調整。

4月17日，市民排隊進入「零食王國」。(新華社)
4月17日，市民排隊進入「零食王國」。(新華社)

「零食王國」19日發布公告稱，由於現場激增的客流遠超預期，在商品補貨、收銀效率、系統承載等各個方面承受著不小壓力，導致現場體驗打折。為了給消費者帶來更好的消費體驗，讓消費者擁有一個「輕鬆的、好玩的、逛得快樂的」打卡地，決定4月20日、21日和22日三天，暫停店內所有商品的銷售，針對所有問題、卡點進行優化、調整。

公告稱，「零食王國」在暫停銷售期間，仍將持續對外開放。消費者仍然可以來到「零食王國」裡，參觀所有的主題場景、體驗互動、拍照打卡。

這座「零食王國」有多「壕」？總占地面積2萬平方米，零售與體驗空間超1.2萬平方米，相當於約30個標準籃球場大小；共匯聚全球約70個國家和地區的風味，6500多個國內外品牌3.5萬餘款零食；從「零食長廊」、「泡麵之城」到「全球零食站」、「零食很大」、「零食很小」，十幾個主題空間串聯成「可買、可逛、可拍、可玩」的探索路徑。

據報導，目前熱門的打卡點，有店內一面由7.6萬顆棒棒糖拼成的周杰倫「范特西」封面牆、3500多種泡麵集結的「泡麵之城」和60多個零食品牌的人偶互動，甚至還能玩幾局「雀神爭霸賽」巨型麻將。

暫停三天的公告一出，迅速登上熱搜，引發網友熱議。有網友調侃，「太火了，連零食店都被買停了」；也有網友表示理解，「開業人多正常，與其排隊體驗差，不如優化好了再去」、「快點調好，下周還要去」。也有網友認為，裡面賣的大都是精加工食品，「垃圾食品還是少吃」。

4月17日，市民在「零食王國」內拍照打卡。(新華社)
4月17日，市民在「零食王國」內拍照打卡。(新華社)

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