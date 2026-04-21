港旺角老公寓15坪賣512萬！屋況破舊還有燻黑痕跡 網懷疑是凶宅

疑似凶宅釋出？香港旺角一間老公寓近日以128萬港幣（約台幣約512萬元）出售，室內實際坪數約450平方呎（約15坪），不過屋內照片曝光後引發網友熱議，因為整體狀況相當老舊：牆壁與天花板油漆剝落、廚房牆面與天花有嚴重燻黑痕跡，浴缸底部還堆滿深色污垢，牆面也有水漬疑似發霉，被網友笑稱「像敘利亞戰地風」、「很適合拍鬼片或靈異節目」。

也有人注意到廚房天花板明顯燻黑，懷疑是否曾發生事故，不少網友推測該物件可能是「凶宅」，甚至提到多年前曾發生命案。記者查資料發現，同棟大樓在2015年曾有男子在分租套房內燒炭身亡。

旺角老公寓開價128萬港幣

有房仲在Facebook專頁發文指出，位於旺角山東街63號百祥大廈7樓A4室釋出。該建築為1960年完工，屋齡約66年，室內約15坪，開價128萬港幣（約台幣約512萬元）。貼文強調這不是法拍屋，主打「九龍最便宜、可自由裝修」，並透露該區未來可能有整合重建機會，交通也很方便，步行約3分鐘可到港鐵旺角站。

屋況老舊 廚房天花嚴重燻黑

從照片可見，屋內家具已全部清空，應該空置一段時間。整體屋況相當差，客廳與餐廳地板疑似為舊式地磚，出現大面積翹起；牆壁與天花板油漆剝落。廚房的牆面與天花則有明顯燻黑痕跡。浴室環境也不理想，嵌入式浴缸底部堆滿污垢，牆面有大片水漬，疑似發霉且油漆脫落。

網友吐槽像戰地風：拍靈異節目很有感

屋況與介紹引發網友吐槽，「新名詞：隨便你裝潢」、「根本戰地風」、「拿去給電影公司拍片或靈異節目很有感」、「買來玩惡靈古堡應該很有氣氛」、「天花板樑柱那麼多，住久感覺會不舒服」。也有人質疑舊區不一定真的會被重建，「現在還有建商會收這種老屋嗎？就算有也不會開太好價格」。

網友猜是凶宅 大樓曾發生燒炭事件

不少網友懷疑這是凶宅，好奇詢問「是不是事故屋？」、「看到廚房那張就覺得怪怪的」，並提到該大樓過去曾發生命案。不過也有人認為，比起是不是凶宅，衛生問題更嚴重，「最可怕的是可能有很多老鼠跟蟑螂」。

記者查詢資料發現，2015年10月2日晚間約7點，一名約40歲男子被發現在該大樓某分租套房內燒炭昏迷，救護人員到場後確認已死亡，相關資料也可在房地產資訊網站查到。

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文章授權轉載自《香港01》