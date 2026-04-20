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限時3小時…香港宏福苑首批居民返家 收拾個人物品淚別愛貓

中央社／ 香港20日綜合外電報導
香港大埔宏福苑七幢受火災影響樓宇居民由4月20日開始至5月4日分批返回單位執拾。20日上午，居民需先前往廣福社區會堂登記，隨後由工作人員陪同上樓。中通社
香港大埔宏福苑七幢受火災影響樓宇居民由4月20日開始至5月4日分批返回單位執拾。20日上午，居民需先前往廣福社區會堂登記，隨後由工作人員陪同上樓。中通社

香港大埔宏福苑去年發生火災，首批居民今天獲准返回住家收拾物品。有人回家向喪命的愛貓道別，也有人只是回去看看。港府日前宣布不會原址重建，令被迫遷離的長者深感無奈。

綜合法新社與路透社報導，這場大火去年11月波及宏福苑8座大廈中的7座，造成168人罹難，火勢耗時近2日才撲滅，是香港數十年來死亡人數最多的火災。

約6000名居民可在4月20日至5月4日期間，經安排分批返回住家收拾個人財物，每次限時3小時，進入時須佩戴口罩、安全帽及手套。每戶最多可登記4人進入，但受損嚴重者僅限1人。

50歲的鍾先生受訪時表示，他回住處拿了存有家人照片的電腦，並向命喪火場的貓咪道別，「我不知道祂在哪裡過世，但我去祂平時最喜歡睡覺的地方，要祂快快投胎」。

火災當天最後一批離開宏福苑的居民梁先生（HarryLeung）向法新社表示，這次重返故居令他心情複雜，儘管他渴望能看看住了大半輩子的家，但認為3小時根本不夠。

美聯物業（Midland Realty）分析政府數據指出，受影響居民中，有超過1/3是年逾65歲的長者。

大火發生數月後，香港市民對起火原因的追究和問責呼聲至今未歇。獨立調查委員會3月已舉行首場聽證會，針對火災起因和政府對建商涉嫌「圍標」的指控展開調查，委員會首席法律代表將多數消防安全系統失效，歸咎於人為因素。

港府警告，任何試圖將這場災難「政治化」的人，將面臨嚴懲。

香港房屋局今年4月宣布，由於耗時過長且周邊存在不確定因素，確定不會原址重建。港府先前曾提出，將以現金收購居民的房屋產權。

梁先生向法新社說：「我相信其實有不少人不想接受（政府的方案），但沒有其他選擇，他們是被迫接受的…如果有得選，我真的不想離開宏福苑。」

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