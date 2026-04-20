月花不到30元人民幣養雞 讓他們獲得滿滿的情緒價值

近年政治與經濟大環境的變化，讓居住在城市裡的中國年輕人在多種壓力下，自行開發出了各式各樣的解壓法，「養雞」就是其一，這種月成本不到30元人民幣，年輕人稱這是「養寵降級」，但可不只是玩玩而已，有25歲剛入職場的小資族，不惜砸重金資2000元人民幣為小雞購入了一個隔音房，養久了，發現「雞是最重感情的寵物」，會做夢還終生認定主人，就更加寸步不離，主打一個為了愛雞，他們可以克服萬難。

不占地方 還能下蛋

據「後浪研究所」微信公眾號觀察發現，近來一個罕見趨勢是，雞開始作為寵物走進愈來愈多的城市家庭。

廣東人阿怪從小就一直想養寵物，但父母不同意，直到長大後，阿怪收到表姐送的三個新鮮雞蛋，親手孵出了小雞，全家人竟徹底被這幾個小傢伙俘獲，留了他們一命。親自養了寵物雞才知道它的好，小雞非常溫順，不搗蛋不拆家，不占地方，還不挑食、非常省錢，還能下蛋，養雞每個月的飼料成本不到30元人民幣，買一次夠吃好幾個月，小雞還經常為家裡打掃剩飯，有時不小心掉在地上的剩菜，牠也能順嘴叨走。

月成本不到30元人民幣，「養寵降級」的年輕人開始在城市裡養雞。（取材自「後浪研究所」微信公眾號／受訪者供圖）

實際養了10個月左右，阿怪覺得小雞簡直是世界上最完美的寵物。首先，小雞身上沒有貓狗那種強烈且個性的體味，反而全身會透出一股陽光的味道，像是被曬過的稻穀；再者，雞不會像貓狗那樣頻繁掉落難以清理的細軟毛，只在特定的兩三個月處於換毛期；唯一麻煩的是雞是直腸動物，控制不住拉屎，需要頻繁清理。

相對哺乳動物，小雞的健康問題不會太讓她操心，「就是怎麼都能養活，很皮實，沒那麼容易生病」。雞擁有非常強大的消化能力，甚至還有吞嚥石子助消化的禽類本能，腸胃比貓狗好太多。從方方面面來說，養雞都是一種利大於弊的「養寵降級」，「幸福感挺強的，其實除了會隨地大小便以外，雞真的沒有什麼缺點」，阿怪說。

為了愛雞 克服萬難

小財神是阿林的寵物蘆丁雞，直到拳頭大小都不到的小雞，一到兩個月就迅速成長為一隻七斤大公雞，阿林才知道這是雞的常規體重，養的更好的人還有20多公斤的。兩個月後，阿林工作調動搬家到北京，租了棟老破小拆遷房，小財神每日天一亮就開始打鳴，多次遭鄰居投訴，寵物醫院沒有為雞準備的服務，她只能搜索最近的養雞場找獸醫做手術，卻因吃飽了不能動手術，白挨了一刀的小財神蔫著個頭靠在阿林身上，愧疚充斥了她的心。

長大後的小財神。（取材自「後浪研究所」微信公眾號／受訪者供圖）

那時她下了決心，斥資2000塊購入了一個70x70cm隔音房，這對於一個25歲剛入職場不久的年輕人來說還是挺有負擔的。但小雞和她之間建立了深刻的情感紐帶，那之後，搬家再麻煩，小財神和它的隔音房都與她寸步不離。

養雞人遇到最多的就是保溫問題。有一次大風天她忘記關窗，隔天上午小雞就精氣神不足，第二天更連飯都不吃了，她加入養雞人交流群才知小雞是感冒了，不吃飯已經是病重的信號，在網上買了些藥，又緊急下單保溫燈，當晚貨還沒到，只能用熱水瓶為小雞保暖，自己每隔一個多小時起一次夜為牠手動換熱水，「那時候我都覺得我要沒了他了，我真的承受不住」，好在小雞轉天光速好轉。

「通人性」 跟主人交流

養雞人小埋則自製小雞擺件、小雞項鍊，雞屎兜、雞鞋等周邊販售給其他「雞友」。賣得最好的還是小雞擺件，有一些養雞人想要以自己小雞為原型的小雞掛飾，外出的時候看著這些周邊，能減輕一些對自家愛雞的思念。

基本上，養雞受訪者們也都養過小貓小狗等常規寵物，但他們得出一致結論，小雞提供的情緒價值還是最多的。

「牠也是有智商的，牠能聽得懂你的話，養的時間久了也通人性，可以跟你交流，有眼神、有脾氣、有情緒」，張強說，他先後養過三隻雞，發現小雞也會挑食；小雞的生物鐘很準時，天色一暗，7點鐘以後牠就開始睡覺了，小雞睡覺時也會做夢，頭一歪一歪的，有時還會被自己的夢驚醒。小雞甚至也會emo，主人不陪牠玩的時候就孤獨地望向窗外，但只要人一回來，牠立即主動圍著人打轉。

雞開始作為寵物走進愈來愈多的城市家庭。（取材自「後浪研究所」微信公眾號／受訪者供圖）

雞是群居動物，而且有很強的領地意識。阿林家曾養過很多寵物，兩隻鸚鵡，一隻八哥，三隻貓、一隻狗，她還是覺得雞是最重感情的，「他一旦認你為主人之後，他只認你，不會認任何人」，阿林家的小財神連晚上睡覺都一定要跟她共處一室。

對很多小孩子來說，小雞往往是人生中的第一個寵物。這種童年情結延續到成年，便化作一種田園情結——養雞，那是「一種大自然的感覺」。「現在大家生活得非常卷，節奏快過得也累，我覺得生活的本質並不是一個勁在大城市賺錢，而是去更好地享受生活」，阿林說，養雞就帶給她這樣的感覺，其實生活沒有那麼複雜，就像小雞的一天一樣簡單。

（文中受訪者為化名）