快訊

柯文哲逢甲掃街…六分局長誤洩辣椒水糗大 警局長吳敬田自請處分

0420-0426「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「勢如破竹」：收入直線狂飆

以前小一生都走路上學？「鑰匙兒童」消失 網點名2重大案件成轉折

聽新聞
0:00 / 0:00

越南航空局緊急致函中國 「請幫我們穩住燃油供應」

世界日報／ 中國新聞組／北京20日電
越南航空公司飛機停靠在內排國際機場。（取材自觀察者網）
越南航空公司飛機停靠在內排國際機場。（取材自觀察者網）

越南航空局局長汪越勇（Uong Việt Dũng）近日就中東戰事背景下航空燃油供應問題致函中國民用航空局局長，請求中國根據已簽署的合同，為越南航空燃料進口商提供充足、穩定的航空燃料供應。

觀察者網報導，信中指出，中東危機對全球和區域石油供應鏈造成嚴重干擾，進而因航空燃料短缺對航空公司運營產生負面影響。越南航空公司也處於同樣狀況。

汪越勇還強調，基於越中兩國高層交流，特別是越共中央總書記蘇林近期對中國的國事訪問，雙方重申了兩國在各領域全面合作的重要性。

基於兩國長期友好合作的精神，以及兩國民航管理機構之間的緊密關係，越南航空局建議中國民用航空局考慮指示相關航空燃料供應商，包括中石化、中石油和中國海洋石油總公司，根據已簽署的合同，繼續為越南航空燃料進口商維持充足、穩定的航空燃料供應。

汪越勇表示，「中國民用航空局的協助將有助於我們的航空公司穩定運營飛往中國的航班，滿足兩國人民的出行需求」。

據越南航空局估算，航空燃料目前占航空公司運營總成本的35-40%。如果燃料價格維持在200美元/桶左右，企業運營成本將比中東沖突前增加約40%。

相關新聞

隔29年再奪「新人獎」 ...新晉導演舒淇：贏獎最主要是我太老

2026年第44屆香港金像獎19日晚在尖沙咀文化中心盛大舉行。舒淇首度自編自導的電影「女孩」率先傳出捷報，拿下「新晉導演」獎項，替典禮揭開序幕，也象徵她從國際影后成功跨足導演身分的重要里程碑。

3華人女數學家王虹、唐雲清、張明嘉 獲「科學界奧斯卡」

三位華人女性數學家獲「科學界奧斯卡」突破獎（Breakthrough Prize），有「科學界奧斯卡」之稱的突破獎（Breakthrough Prize）日前在美國公布2026年度獲獎名單，6項大獎各授予300萬美元，表彰在生命科學、基礎物理和數學等領域取得重大突破的科學家。三位華人女性數學家——王虹、唐雲清和張明嘉同時獲獎。

香港電影金像獎 梁家輝5奪影帝 廖子妤打敗章子怡封后

第44屆香港電影金像獎頒獎禮19日晚落幕，影帝之爭堪稱「死亡之組」，梁家輝的對手包括「金童」張繼聰，以及同時以「尋秦記」、「私家偵探」雙料入圍的古天樂，最後梁家輝仍擊敗眾家強敵，5度拿下影帝。

京機器人半馬／好萌 「小派」拿奶瓶跑10公里 倒數第1

19日在北京亦莊人形機器人半馬賽道上，當「閃電」機器人以50分26秒打破人類半馬世界紀錄、引發全場歡呼時，一台手拿奶瓶、外形小巧可愛的迷你機器人也格外吸睛，它的名字叫「小派」。去年，「小派」在人形機器人半馬比賽中只跑了100米，而今年它跑了10公里。在社交平台上，不追名次、只拚自己的「小派」迅速出圈，憑藉可愛的外形與步態，萌翻不少網友。

香港電影金像獎 致敬許紹雄、馮淬帆…37已故影人

香港電影金像獎每一年均設懷念已故影人環節，悼念及紀念過去一年離世的幕前幕後工作者對電影界的付出。本屆同樣以莊重而溫馨的方式呈現，向37位為香港電影作出卓越貢獻的工作者和演員致敬。播放的片段之中，不乏一些大眾熟悉的面孔，包括許紹雄﹑潘宏彬﹑馮淬帆﹑雪妮﹑蔡瀾﹑唐佳﹑游飈﹑袁祥仁﹑施明﹑林沖﹑劉韻﹑梁小龍﹑黎宣﹑周驄﹑黃泰來﹑吳博君﹑韋基舜等。

京機器人半馬／大熱門倒灶 宇樹H1三次「累倒」被抬離

2026年人形機器人半程馬拉松賽19日在北京亦莊舉行，現場湧進大批遊客及市民夾道觀賽並為機器人選手們打氣。賽前宣稱在排位賽中跑出驚人成績、換算後打破人類1500米世界紀錄的宇樹科技H1型號機器人，被視為奪冠熱門。不過在19日的正賽中，H1卻在賽道上「大熱倒灶」，經歷三次「累倒」跌倒後，最終被工作人員用擔架抬離現場，慘遭滑鐵盧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。