越南航空局緊急致函中國 「請幫我們穩住燃油供應」

越南航空局局長汪越勇（Uong Việt Dũng）近日就中東戰事背景下航空燃油供應問題致函中國民用航空局局長，請求中國根據已簽署的合同，為越南航空燃料進口商提供充足、穩定的航空燃料供應。

觀察者網報導，信中指出，中東危機對全球和區域石油供應鏈造成嚴重干擾，進而因航空燃料短缺對航空公司運營產生負面影響。越南航空公司也處於同樣狀況。

汪越勇還強調，基於越中兩國高層交流，特別是越共中央總書記蘇林近期對中國的國事訪問，雙方重申了兩國在各領域全面合作的重要性。

基於兩國長期友好合作的精神，以及兩國民航管理機構之間的緊密關係，越南航空局建議中國民用航空局考慮指示相關航空燃料供應商，包括中石化、中石油和中國海洋石油總公司，根據已簽署的合同，繼續為越南航空燃料進口商維持充足、穩定的航空燃料供應。

汪越勇表示，「中國民用航空局的協助將有助於我們的航空公司穩定運營飛往中國的航班，滿足兩國人民的出行需求」。

據越南航空局估算，航空燃料目前占航空公司運營總成本的35-40%。如果燃料價格維持在200美元/桶左右，企業運營成本將比中東沖突前增加約40%。