3華人女數學家王虹、唐雲清、張明嘉 獲「科學界奧斯卡」

三位華人女性數學家獲「科學界奧斯卡」突破獎（Breakthrough Prize），有「科學界奧斯卡」之稱的突破獎（Breakthrough Prize）日前在美國公布2026年度獲獎名單，6項大獎各授予300萬美元，表彰在生命科學、基礎物理和數學等領域取得重大突破的科學家。三位華人女性數學家——王虹、唐雲清和張明嘉同時獲獎。

科技日報報導，王虹、唐雲清獲得數學新視野獎，張明嘉獲得瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎。任職於法國高等科學研究所和紐約大學科朗數學研究所的王虹，近年來在國際數學界迅速嶄露頭角，成為調和分析領域備受關注的青年學者。

王虹與約書亞·扎爾合作，證明了三維情形下的「掛谷猜想」。這個問題可以形象地理解為：在空間中，讓一根“無限細”的針轉遍所有方向，究竟至少需要多大的空間。看似直觀，卻困擾數學界數十年。該成果為理解高維空間中幾何結構與分析規律提供了關鍵突破。去年10月，王虹曾接連獲得塞勒姆獎和國際華人數學家大會（ICCM）數學獎金獎，被視為2026年菲爾茲獎的有力競爭者之一。

唐雲清。（取材自加州大學伯克利分校官網）

唐雲清的研究方向是數論，這是專門研究整數及其規律的數學分支。唐雲清與維塞林·迪米特羅夫合作，解決了困擾學界多年的「無界分母猜想」。

唐雲清與維塞林·迪米特羅夫合作，解決了困擾學界多年的「無界分母猜想」。這一問題涉及「模形式」，即一類具有高度對稱性的函數，在現代數論中占據核心地位，並與橢圓曲線、費馬大定理等重要問題密切相關。兩人的證明方法突破傳統路徑，甚至讓不少同行感到意外。

此後，唐雲清又進一步證明了一個與無窮級數相關常數的無理性，即該數無法表示為兩個整數之比。類似問題在數學史上意義重大。自羅傑·阿佩里在20世紀70年代取得突破以來，這一方向進展有限，因此這一成果被視為沉寂數十年後的重要推進。

瑪麗亞姆·米爾扎哈尼新前沿獎專門授予剛剛獲得博士學位的傑出女性數學家。本屆該獎項的得主之一的張明嘉，便是一位「95後」青年學者。她2018年本科畢業於北京大學，2023年博士畢業於德國波恩大學，師從菲爾茲獎得主彼得·舒爾茨。她的研究聚焦於數論與代數幾何交叉領域中的志村簇，這是一類高度抽象的高維幾何對象，與現代數論中的諸多核心問題密切相關。她為理解著名數學家提出的「乘積公式」的幾何結構提供了新思路，為該領域的進一步發展奠定了重要基礎。